Informagiovani e Cag Oasi, le attività si trasferiscono online

Informagiovani Como e Cag Oasi, i servizi del Comune di Como dedicati a giovani e adolescenti gestiti dalla Cooperativa Lotta Contro l’emarginazione, si sono trasferiti on line ma non hanno frenato le loro attività.

L’Informagiovani sta realizzando un percorso sull’orientamento scolastico e lavorativo che ha raccolto oltre 150 adesioni, prosegue con i colloqui individuali ed è attivo con la pagina Facebook. Il Centro di aggregazione giovanile Oasi di Rebbio ha trasferito on line lo spazio compiti, i laboratori e le sue proposte sportive, gestite in collaborazione con l’associazione Global.

ll Cag, infatti, è aperto in forma virtuale per i ragazzi a partire dai 10 anni il lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì dalle 15 alle 17.30, e organizza giochi, attività e momenti di discussione tematici. In particolare:

SPAZIO COMPITI VIRTUALE

Aiuto ai ragazzi riuniti in gruppi di due/tre per svolgere i compiti e studiare, con la collaborazione di volontari

SPORT INSIEME

Ogni lunedì alle 17 ci si tiene in allenamento grazie alla guida di un professionista, Michele Evangelisti

LABORATORI TEMATICI

Il venerdì pomeriggio viene organizzato un momento strutturato anche con ospiti ed esperti (oltre al gioco sui diritti, sono in programma un’escape room, una giornata sulla legalità, e tanto altro ancora)

Per informazioni, contattare i numeri di telefono 327 0463309 o 348 8568181.