Coronavirus: La Rete è Live II – episode 15

Il Dpcm d’autunno ha bloccato, di fatto, ogni tipo di evento che prevede pubblico in presenza, anche in strutture deputate, come cinema e teatri, che avevano messo in atto tutte le disposizioni previste per il contenimento del contagio da Covid-19. Fortunatamente la rete internet è viva più che mai ed è diventata il luogo degli eventi culturali, di intrattenimento, di formazione ed incontro. Ciaocomo.it, come nella quarantena di primavera, raccoglie le iniziative che si svolgono a distanza e ne dà notizia attraverso i suoi canali. Per segnalarci i vostri eventi info@ciaocomo.it

di Giovanna Di Matteo

A Como o in altri luoghi del mondo le distanze non contano nel web. Ecco alcuni eventi che oggi potremo seguire via pc, tablet o smartphone

Festival del legno Cantù

Da giovedì 19 novembre a domenica 22 novembre

Eeventi online gratuiti sul profilo facebook

Ore 10.00 – 12.00

Il design di Norberto Marchi per gli arredi della Scuola d’Arte

In diretta dalla Biblioteca Marchi, Liceo Artistico Melotti al link https://meet.google.com/pcq-jkfi-itq

Conferenza dedicata a Norberto Marchi, visione della mostra allesti­ta e presentazione del volume Il design di Norberto Marchi per gli arredi della Scuola d’Arte, a cura di Aurelio Porro e Alfio Terraneo, con il contributo di Associazione Charturium in collaborazione con il Liceo Artistico Fausto Melotti.

Ore 17.00

L’Audacia nel Design

Docenti e studenti del Liceo Artistico Melotti incontrano personalità del mondo del design e dell’architettura.

In diretta Streaming.

Ore 21.00

Ti racconto una Città

Rappresentazione teatrale in diretta streaming.

Di e con Beatrice Marzorati e Alice Pavan.

Una storia raccontata con le voci dei protagonisti, raccolte in un lavoro di ricerca durato oltre sei mesi. Cantù, le sue tradizioni e le sue contraddizioni con una particolare attenzione al mobile, al design, all’impresa. Una narrazione studiata per la fruizione in streaming con le attrici in teatro dal vivo.

Con la collaborazione di Confartigianato Imprese Como e CNA del Lario e della Brianza.

programma completo www.festivaldellegnocantu.it

FILO DIRETTO: il mese di dirette Instagram di SALANI

Dal 21 novembre al 3 dicembre

@salani_editore (https://gems.mno14.com/nl/link?c=9tnr&d=2u2&h=2p3mol4igatvjain326og4h2ec&i=4iv&iw=10&p=H573252935&s=lp&sn=ps&z=n9r)

Filo Diretto, la nuova iniziativa di Salani, Magazzini Salani e Ponte alle Grazie per dialogare con autori e scoprire nuovi titoli, creare momenti di confronto, di supporto e di evasione in questo momento così particolare. In attesa di poter fare nuovamente partecipare a eventi e presentazioni dal vivo, gli editori dell’area SALANI del gruppo GeMS propongono una programmazione di dirette, sul canale Instagram di Salani @salani_editore, dando ai lettori la possibilità di incontrare autori, attraverso dialoghi informali, mini presentazioni, laboratori per i ragazzi.

Ore 15.30

RAGAZZI Fairy Oak. La storia perduta, Salani

Elisabetta Gnone con Jolanda Restano

Quiz night by Beat Freak

Sabato 21 dalle 21.00 alle 23.55

Anche Beat Freak ha deciso di adattarsi alla situazione attuale e offre la possibilità di partecipare alla quiz night in maniera completamente online. QUIZZONE 3.0 Basterà essere in possesso di un PC o un tablet e un cellulare. Potrete partecipare individualmente o in gruppo, a voi la scelta, create il vostro team di casa e sfidate le altre abitazioni. Tutto quello che viene richiesto è un contributo libero come “tassa” di partecipazione al link di PayPal https://paypal.me/pools/c/8ub2J1s2fc

Effettuata l’iscrizione la sera del quiz saranno inviate tutte le istruzioni sul relativo gruppo whatsapp

IL FESTIVAL DEL FUTURO 2020 LIVE SUL SITO E SUI SOCIAL

Veronafiere 19 – 20 e 21 novembre

3 GIORNI DI DIBATTITI, KEYNOTE SPEECH E INTERVISTE CON OLTRE 40 ESPERTI DI FAMA INTERNAZIONALE LIVE SU festivaldelfuturo.eu

i nostri Highlights

Ore 9.00 – 10.30

Agricoltura e innovazione: il futuro è già presente

Ore 10.30 – 12.30

Il futuro del vino: visioni differenti, unica prospettiva, scenari attuali e possibili sfide del prossimo decennio

Ore 12.30 – 13.00

Keynote speaker

Milano Music Week 2020

ONLINE EDITION

Dal 16 al 22 novembre

Con la settimana dedicata alla musica e ai suoi protagonisti, quest’anno più che mai impegnata a porre le basi di una necessaria ripartenza dell’intero settore musicale. Sostegno al lavoro ed eventi in digitale al centro della quarta edizione, con un palinsesto quotidiano di appuntamenti in streaming tra panel, workshop formativi, incontri, concerti e dj set.

Eventi online, sia gratuiti che a pagamento, dalle 10.15 alle 21.00 su https://www.milanomusicweek.it

HIGHLIGHTS SABATO 21 NOVEMBRE

Ore 09.30 | PANEL

Don’t sink in the sync – Musica in serie tv, cinema e pubblicità

Come fa una canzone o un brano musicale a diventare colonna sonora? Scopriamo chi è il music supervisor e il processo che precede la sincronizzazione musicale. Una Tavola rotonda dove esperti del settore condivideranno aneddoti ed esperienze sul lato visivo, ma nascosto, della musica.

Con: Massimo Giordani (Music Consultant e Sales Manager di Audio Network Italy), Stefano Tucciarelli (Music Supervisor e Fondatore di Soundpusher), Lorenzo Martelli (Synch Director di BMG Rights Management Italy)

by AUDIO NETWORK

STREAMING MMW

Ore 15.30 | CONCERTO / LIVE

The Pax Side of the Moon

2020: un grande anno per la musica. Eppure qualcuno si lamenta: come mai? Forse perché non conosce i segreti del successo? I The Pax Side of the Moon realizzeranno una performance artistica inedita e fuori dagli schemi, dando finalmente una risposta all’annosa questione: “Come guadagnare con la musica”.

by HUKAPAN

LIVE STREAMING da HUKAPAN

Ore 16.00, 17.30, 19.00 | SEAT MUSIC DIGITAL TOUR

Tour POP – Tour Cantautorato DOGC – Tour Trap / Rap

In occasione della Milano Music Week 2020, SEAT porta gli appassionati di musica a bordo di Nuova SEAT Leon e-HYBRID in un tour tutto digitale alla scoperta dei luoghi storici della musica italiana: quartieri, locali e strade di Milano raccontati attraverso il sistema di infotainment SEAT e gli occhi di una guida d’eccezione.

by SEAT

LIVE STREAMING

Ore 17.15 | INCONTRO CON ARTISTA

MMW incontra – Diodato

Sabato 21 novembre Diodato, dopo l’ultimo trionfo agli MTV EMA 2020 come “Best Italian Act”, chiuderà il format “MMW Incontra” con uno speciale appuntamento durante il quale il pubblico avrà la possibilità di conoscere più da vicino il suo straordinario percorso artistico e il suo ultimo lavoro “CHE VITA MERAVIGLIOSA”, l’album certificato disco d’Oro che contiene il brano omonimo scritto per il film “La Dea Fortuna” di Ferzan Ozpetek e con cui si è aggiudicato il David di Donatello e il Nastro d’Argento, il successo “Fai Rumore”, brano vincitore del 70° Festival di Sanremo e certificato Doppio disco di Platino.

by CAROSELLO

LIVE STREAMING MMW

Ore 18.30 | DJSET

House Of Nolo / My House is your house by Radio Nolo

House of Nolo, programma dance di Radio Nolo che spesso trova una casa per i propri LIVE al Noloso, in occasione della Milano Music Week diventa My House is your House: Dj Anc, Elle Vegas Dj e oZZo Dj vi condurranno in uno streaming pieno di sorprese!

by HOUSE OF NOLO – RADIO NOLO – NOLOSO

LIVE STREAMING da NOLOSO

Ore 18.30 | SHOWCASE

Billboard Showcase: Mameli

Ex concorrente di Amici e presenza ricorrente nelle playlist indie: quella di Mameli è un’identità artistica solo apparentemente multiforme perché lui si sente un cantautore e basta, senza aggettivi. Da poco ha pubblicato il suo primo album: “Amarcord”.

by BILLBOARD

PREMIERE STREAMING BILLBOARD

Ore 21.00 | CONCERTO / INCONTRO CON ARTISTA

Naomi Berrill. Suite Dreams

In esclusiva per #TheClassicalExperience e la Milano Music Week, l’eclettica performer irlandese Naomi Berrill ci porta nel mondo di Suite Dreams. Dall’omonimo album uscito per Warner Music in collaborazione con Casa Musicale Sonzogno, una collezione di tre suite dedicate al tema delle migrazioni e delle identità in movimento, dove il violoncello viene condotto da Naomi Berrill in territori inesplorati, dai ritmi del jazz alla vitalità del folk, facendolo divenire epicentro di un mondo immerso nelle atmosfere naturali, delicato ed etereo, in cui l’arte viene assorbita in modo onnivoro per espandersi a tutto tondo attraverso la musica, la danza, la poesia e le illustrazioni.

by MILANO CLASSICA – WARNER MUSIC

CASA MUSICALE SONZOGNO

A pagamento con prenotazione

STREAMING MILANO CLASSICA

Ore 21.30 | LIVE

NEW ATTITUDE 2020: Tommy Dali, Sofia Tornambene, Leon Faun

Dal 19 al 21 Novembre tre giorni di masterclass, dirette Twitch, live ed interviste con le migliori etichette del panorama italiano e i nuovi artisti della scena musicale.

Live + Intervista a cura di Vice

by adidas Originals meets Santeria

LIVE STREAMING adidas Originals meets Santeria

Il programma completo è disponibile su www.milanomusicweek.it

Settimana della scienza

Dal 21 al 27 novembre

https://www.frascatiscienza.it/pagine/notte-europea-dei-ricercatori-2020/tutti-gli-eventi/

Come ogni anno, in attesa di venerdì 27 novembre, Frascati Scienza insieme agli eccellenti partner, propone un anticipo di quanto si potrà scoprire alla Notte Europea dei Ricercatori e delle Ricercatrici. Sabato 21 novembre inizia la Settimana della Scienza del progetto EARTH, con tantissimi eventi per scuole, adulti, appassionati e curiosi.

Il tema di quest’anno EnHance Resilience Through Humanity ha l’intento di promuovere la celebrazione della scienza e rinsaldare il rapporto con i cittadini. E mai come nel 2020, l’anno della pandemia globale, è necessario riscoprire la fiducia nella ricerca scientifica.

Il progetto EARTH è associato alla Notte Europea dei Ricercatori promossa dalla Commissione Europea nellambito delle azioni Marie Curie. Tutti gli eventi, in ottemperanza degli ultimi DPCM e per garantire la sicurezza dei partecipanti, si svolgeranno online.

COME PARTECIPARE

Gli eventi sono tutti online gratuiti, per alcuni è necessaria la prenotazione. Per potervi garantire un posto (virtuale) in prima fila verificare le modalità di accesso all’evento e seguire le istruzioni. L’intero programma è consultabile qui.

Rassegna dei talenti inVisibili

in streaming 21 e 22 novembre ore 15.00

https://www.facebook.com/talentinvisibili

Arte, musica e disabilità, quando un linguaggio trasversale diventa inclusione sociale, ideata e organizzata dall’ Associazione Culturale Milano In Musica e Pomeriggi Musicali

Ore 15 |

Incontro stampa con autorità istituzionali e protagonisti dell’evento

Ore 15.50 |

CONCERTO DI GEMMA PEDRINI

Ore 16.30 |

Incontro con la scrittrice non vedente Erica Monteneri sul tema “La difficile scelta della maternità per le donne disabili”.

Ore 17.00 |

Testimonianza dal mondo dello sport incontro con Martina Rabbolini e Arjola Dedaj

Ore 17.30 |

Concerto di chiusura con LOS SCARIOLANTES

Fa’ la cosa giusta! 2020

Fiera nazionale del consumo critico e degli stili di vita sostenibili

Edizione speciale online

20-29 novembre Youtube dirette sul sito e i canali social Facebook

HIGHLIGHTS DEL 21 NOVEMBRE

ore 13 La Via Amerina, tra fascino bizantino e turismo rurale

Con: Giorgio Felini, Paolo Piacentini, Walter Nilo Ciucci, don Remo Giardini

ore 14.30Torneremo a camminare verso Santiago?

Con: Gianni Cravino, Ildefonso de la Campa Montenegro, Jacopo Caucci von Saucken, Miriam Giovanzana

ore 18 Dal lago Ceresio al Maggiore passando per la pianura Padana

Con: Alberto Conte, Luca Bruschi, Marco Giovannelli

ore 19.30 Gli scarti sono oro. La rivoluzione di Daniela Ducato, l’imprenditrice più innovativa d’Italia

Con: Daniela Ducato, Miriam Giovanzana (direttore di Terre di Mezzo)

ore 21 Orientarsi nella complessità: il caso della fake news sul Covid-19

Con: Lorenzo Montali

Dalle vette al mare, alcuni dei più bei paesaggi dell’Italia settentrionale da fotografare

Nell’attesa di ritornare a viaggiare, un excursus virtuale tra parchi naturali, panorami Patrimonio dell’UNESCO, luoghi insoliti intrisi di storia e cultura: alcuni dei più bei scorci del Nord Italia da immortalare in uno scatto. Sette suggerimenti per gli amanti della fotografia e non solo, da scoprire attraverso semplici escursioni a piedi, in barca o in funivia, dal mare agli oltre 3.000 metri delle Dolomiti. Luoghi in cui viaggiare con la mente, aspettando di programmare la prossima vacanza.

Il panorama dallo “shutter” di LUMEN

Brunico (BZ) – Una grande vetrata panoramica che ricorda l’otturatore di una macchina fotografica da cui si scorge uno dei più bei panorami delle Alpi Altoatesine: è lo “shutter” di LUMEN, innovativo museo dedicato alla fotografia di montanga sulla cima di Plan de Corones (2.275 m). La particolare apertura sulla parete si apre e si chiude, divenendo sia schermo in cui viene proiettato un filmato dedicato alla montagna, che cornice di una magnifica vista delle Dolomiti. Ricavata dal vecchio ingresso della funivia, nella vecchia stazione a monte di Plan de Corones, struttura da cui si è sviluppato l’intero progetto del museo, rappresenta l’apice di una combinazione tra tecnologia, arte e natura che contraddistingue il progetto sostenibile di un museo che valorizza l’identità culturale del terriorio in 1800 mq di spazio espositivo.