Modalità differenti quest’anno per l’emergenza sanitaria in atto, ma uguale impegnoe determinazione. Oggi i sindacati comaschi ed alcune realtà di volontariato del territorio (le trovate tutte in allegato al comunicato) hanno presentato le iniziative messe in atto – e sul web – per la Giornata internazionale contro la violenza sulle donne del 25 novembre.

Sarà una partecipazione virtuale per testimoniare vicinanza alle donne che subiscono violenze.

Cgil, Cisl e Uil e la rete delle associazioni impegnate nella tutela delle donne vittime di violenza non

rimangono in silenzio e vogliono ricordare e denunciare quanto succede nel mondo, in Italia e nella

nostra regione: la violenza verso le donne non si ferma e non si è mai fermata.

Il numero delle donne vittime di violenza, infatti, non tende a diminuire, anzi, la violenza di genere,

in tutte le sue forme, sia essa fisica, psicologica, economica, è sempre più diffusa, in modo

particolare in famiglia, ma anche, seppur in misura minore, negli ambienti di lavoro, nei luoghi della

socialità, molti dei quali oggi, a causa della emergenza epidemiologica, sono diventati inaccessibili,

obbligando molte donne a rinchiudersi fra le mura domestiche dove abitualmente già si perpetrava

la violenza.

Casa e famiglia sono, quindi, teatro privilegiato di atti di violenza.

Nel periodo marzo – aprile 2020, durante il lockdown, si è registrata una flessione dei reati di

generale, rispetto allo stesso periodo del 20219 per poi riprendere più lentamente nei mesi

successivi. I femminicidi, invece, non hanno mai segnato il passo e il numero delle vittime femminili,

solo nel primo semestre del 2020, è cresciuto, arrivando al 45% del totale degli omicidi.

Secondo i dati ISTAT, tra marzo e giugno del 2020, il numero delle chiamate sia telefoniche sia via

chat al numero verde antiviolenza è più che raddoppiato rispetto allo stesso periodo dell’anno 2019

( +119%) passando da 6956 a 15280.

Questi dati rispecchiano anche la realtà della provincia comasca, dove è presente il Centro

Antiviolenza Telefono Donna Como che da trent’anni offre uno spazio di ascolto alle donne

maltrattate e abusate e le sostiene nel difficile percorso di uscita dal tunnel della violenza.

Un disperato grido di aiuto che va ascoltato e raccontato. Adele, Samira, Caterina e Maria sono solo alcune delle 80 donne vittime di femminicidio in Italia.

Croci sul nostro calendario che ci ricordano quanto sia importante che la memoria non diventi

celebrazione ma concreto esercizio e aiuto quotidiano.

Il 25 novembre è un’occasione importante per contrastare la violenza sulle donne, partendo da un

corretto uso del linguaggio e dalla sensibilizzazione nei luoghi di lavoro e nelle scuole.

La mostra “Com’eri vestita” di Libere Sinergie di Milano, associazione di promozione sociale

impegnata nella prevenzione e nel contrasto di ogni forma di violenza e di discriminazione fondate

sulla differenza di genere, in versione “virtuale” è una preziosa occasione di riflessione sul tema

della violenza, del pregiudizio. È allestita presso la Biblioteca Comunale Borsellino di Como in

collaborazione con l’Associazione culturale “Luminanda” e il contributo di altre realtà del territorio

impegnate per la tutela di donne vittime di violenza.

Gli abiti in esposizione raccontano storie di abusi e rappresentano, in maniera fedele,

l’abbigliamento che la vittima indossava al momento della violenza subita. L’abito diventa così il

simbolo che tocca le corde emozionali favorendo la sensibilizzazione del pubblico sul tema della

violenza sulle donne e mette in luce i pregiudizi che ancora persistono nei confronti delle donne.

La voce del pregiudizio dice: “La donna avrebbe potuto evitare lo stupro se solo avesse indossato

abiti meno provocanti!”.

Anche se la situazione attuale non permette di inaugurare la mostra come avremmo voluto,

potremo “viverla” virtualmente e diffondere il messaggio attraverso i nostri canali social e i siti delle

associazioni coinvolte nell’evento.

Grazie all’Associazione culturale Luminanda e Olo Creative Farm condivideremo alcune delle storie

raccolte dall’Associazione Libere Sinergie attraverso immagini e parole.

Il video di presentazione potrà essere rilanciato da tutte le associazioni aderenti, delegate e delegati

delle nostre categorie, libere/i cittadine/i.

Il 25 novembre inaugureremo on line alle ore 9:00 la mostra “Com’eri vestita?” in un momento

pubblico per dare voce, corpo, spazio e tempo alle donne vittime di violenza e raccontare il percorso

che ha portato alla costruzione della mostra.

Il video verrà pubblicato sulle pagine facebook e sui canali Youtube delle associazioni aderenti.

Per un gesto collettivo chiediamo a tutte/i le/i partecipanti di condividere sul proprio profilo

Facebook o Instagram una foto con in mano un fiore (vero o disegnato) simbolo di donna che dice

NO alla violenza.

Grazie alla collaborazione del Comune di Como, alcuni dei principali monumenti della nostra città:

la fontana di Piazza Camerlata, il monumento di Libeskind e la fontana di Viale Geno, saranno

illuminate di rosso in ricordo di tutte le donne vittime di violenza.

Chiediamo ad alta voce che la Convenzione di Istanbul, ratificata dal nostro Paese, trovi effettiva

applicazione e regolamentazione, per questo che sosteniamo la campagna di Amnesty International

per la modifica del nostro codice penale, in particolare dell’articolo 609‐bis per fare considerare

reato qualsiasi atto sessuale senza consenso, e la loro campagna di raccolta firme (#iolochiedo ‐

Amnesty International Italia).

Questo difficile 2020, drammatico per molte donne, ha portato anche importanti conquiste sul

fronte della loro tutela. Nel giugno di quest’anno, abbiamo acquisito, dopo molti anni di impegno

sindacale, la Convenzione 190 dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro sull’eliminazione della

violenza e delle molestie sul luogo di lavoro, adottata a Ginevra il 21 giugno 2019. Il 23 settembre

2020 la Camera del parlamento italiano ne ha approvato con voto unanime la proposta di ratifica.

Questo passo rappresenta per noi un importante traguardo, ma è solo un punto di partenza.

La ratifica della Convenzione dovrà dare impulso ad una politica nazionale di prevenzione, tutela e

contrasto a tutte le forme di violenza, a partire dai luoghi di lavoro e coinvolgendo tutta la società

civile.

Impegno che le organizzazioni sindacali, portano avanti ogni giorno, attraverso la contrattazione e

l’azione dei servizi e delle categorie per fornire ascolto, attenzione, sostegno alle donne ed essere

promotori e diffusori di uguaglianza, di una cultura basata sul rispetto della persona e delle

differenze di genere.

Vi aspettiamo su tutti i nostri canali social per rinnovare un messaggio di tutela e rispetto di tutte le

donne, sperando presto di poterlo vivere nelle strade e nelle piazze, nei luoghi di lavoro insieme ai

nostri e alle nostre delegate, alle lavoratrici, ai lavoratori e tutta la cittadinanza.

CGIL‐ CISL DEI LAGHI‐UIL LARIO‐ CVS INSUBRIA‐TELEFONO DONNA COMO‐ CASA DELLA GIOVANE

IRMA MEDA‐ COOPERATIVA LOTTA CONTRO L’EMARGINAZIONE‐ ASSOCIAZIONE CULTURALE

LUMINANDA ‐ OLO CREATIVE FARM.