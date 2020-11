“EMILIO RUSSO. La politica come scelta etica”, convegno online dedicato al professore comasco

A più di due mesi dalla tragica scomparsa del professor Emilio Russo, Articolo Uno e il Dipartimento culturale nazionale, insieme alla rivista on-line “Restart” e all’associazione comasca CulturaPolitica hanno organizzato per sabato 21 novembre 2020, a partire dalle ore 15.00, il convegno online “Emilio Russo. La politica come scelta etica”.

Quello di sabato 21 novembre – fanno sapere gli organizzatori dell’evento – vuole essere un primo incontro dedicato al ricordo di alcuni dei tratti più significativi del profilo di Emilio Russo: l’uomo, l’amico, il politico, il rappresentante delle Istituzioni, l’insegnante, l’intellettuale, e ancora, il filosofo, lo scrittore, il poeta. Qualità umane, passioni forti, vocazioni libere che ne hanno composto la personalità e l’intelligenza fine, restituendone impronte che hanno lasciato il segno, ricordi difficili da dimenticare in tutti coloro che lo hanno conosciuto”.

All’iniziativa prenderanno parte numerose personalità del mondo della scuola, della politica, della cultura locale e nazionale: Adria Bartolich, Giuseppe Battarino, Chiara Braga, Gianstefano Buzzi, Alberto De Bernardi, Luciano Fasano, Walter Gatti, Dario Giove, Gianfranco Giudice, Fernando Impellizzieri, Gianluca Leo, Bruno Magatti, Mario Mascetti, Simone Oggionni, Carlo Porcari, Paolo Emilio Russo, Etta Sosio, Bruno Tabacci.

“Come molti sono stati i legami che Emilio Russo ha saputo coltivare nei suoi settant’anni di vita, così sono tante le persone che avremmo voluto aggiungere al programma di questo primo incontro ma che solo per ragioni organizzative non abbiamo potuto inserire. Avremo comunque modo di coinvolgerle tutte il prossimo anno in una seconda importante iniziativa in memoria di Emilio che ci auguriamo si possa tenere in presenza, riappropriandoci di quel gusto collettivo dell’incontrarsi di nuovo insieme”.

L’evento, nel rispetto delle normative per il contrasto e la diffusione del Covid-19, si terrà esclusivamente on-line e potrà essere seguito in diretta streaming dalle pagine Fb di Articolo Uno Lombardia, di Restart rivista e CulturaPolitica.