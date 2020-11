Tutto confermato. Le indicazioni che ieri ci aveva dato Alessandro Fermi – in diretta nei nostri studi – trovano conferma oggi dalla decisione (foto qui sotto il post da Facebook) adottata dal Ministro della salute Roberto Speranza: la Lombardia – ed il comasco di conseghuenza – resta zona rossa per altre due settimane. Non si modifica nulla anche se lo stesso Fermi si augura che tra sette giorni queste misure possano essere riveste e corrette: dal rosso all’arancione almeno.

I tamponi effettuati oggi negli ospedali lombardi sono 42.248 e 9.221 i nuovi positivi (21,8%). I guariti/dimessi sono 4.985. Da noi alktre 948 persone finiscono in isolamento perchè positive ai controlli. Solo Monza e Brianza superiore al comasco, oltrechè l’are adi Milano ed hinterland.

I dati di oggi:

i tamponi effettuati: 42.248, totale complessivo: 3.724.757

i nuovi casi positivi: 9.221 (di cui 652 ‘debolmente positivi’ e 115 a seguito di test sierologico)

i guariti/dimessi totale complessivo: 177.832 (+4.985), di cui 7.558 dimessi e 170.274 guariti

in terapia intensiva: 930 (+15)

i ricoverati non in terapia intensiva: 8.304 (+13)

i decessi, totale complessivo: 20.190 (+175)

I nuovi casi per provincia: