Coronavirus: La Rete è Live II – episode 14

Il Dpcm d’autunno ha bloccato, di fatto, ogni tipo di evento che prevede pubblico in presenza, anche in strutture deputate, come cinema e teatri, che avevano messo in atto tutte le disposizioni previste per il contenimento del contagio da Covid-19. Fortunatamente la rete internet è viva più che mai ed è diventata il luogo degli eventi culturali, di intrattenimento, di formazione ed incontro. Ciaocomo.it, come nella quarantena di primavera, raccoglie le iniziative che si svolgono a distanza e ne dà notizia attraverso i suoi canali. Per segnalarci i vostri eventi info@ciaocomo.it

di Giovanna Di Matteo

A Como o in altri luoghi del mondo le distanze non contano nel web. Ecco alcuni eventi che oggi potremo seguire via pc, tablet o smartphone

Webinair per la giornata mondiale dei diritti dell’infanzia

Ore 18.00

Per iscriversi ai webinair occorre compilare il modulo al seguente link:

https://it.surveymonkey.com/r/6P7WMXV

RISORSE STRAORDINARIE: CERVELLO DI MAMMA E MEMORIA DEI BAMBINI

Come cambia il cervello di una donna dopo il parto? E cosa ricordano davvero i bambini della loro prima infanzia? Ci sono elementi che possono tornarci utili in questo periodo?

Rivolto ai genitori (dalla gravidanza a tutte le età) e ai professionisti della prima infanzia.

Zoom meeting:

https://us02web.zoom.us/j/85978703334

Meeting ID: 859 7870 3334

Zaide di Mozart/ Calvino

In diretta streaming dal Teatro Sociale di Como / AsLiCo

Ore 17.00 e per le successive 48 ore

http://www.operalombardialive.it/

https://mediaportal.regione.lombardia.it/portal/home

Singspiel incompiuto, ispirato alla Zaira, tragedia in cinque atti di Voltaire, su musica di Wolfgang Amadeus Mozart, Zaide (Das Serail) viene proposta per la prima volta al Teatro Sociale di Como, in una rara esecuzione, che riprende la drammaturgia di Italo Calvino – con la regia di Graham Vick, scene e costumi di Italo Grassi, luci di Giuseppe Di Iorio, sul podio dell’Orchestra dei Pomeriggi Musicali, Alessandro Palumbo.

L’opera è rappresentata in tedesco, per il libretto originale di Johann Andreas Schachtner, con sovratitoli in italiano, per i quali il Teatro Sociale di Como / AsLiCo ringrazia gli Amici di Como, che da sempre affiancano il Teatro per la sovratitolazione della stagione lirica.

I Teatri di OperaLombardia, che hanno coprodotto l’allestimento, in coproduzione con il Teatro dell’Opera di Roma, rispondono nello spazio digitale all’attuale situazione del settore teatrale, dettata dalle ultime disposizioni, in materia di contenimento del contagio. Seppur a porte chiuse, OperaLombardia vuole continuare a sostenere gli artisti ed il mondo dello spettacolo, andando in scena, e così mantenere vivo e costante il legame con il pubblico, anche attraverso i nuovi sistemi di comunicazione.

Il progetto ha il patrocinio ed il sostegno di Regione Lombardia, che ne promuove le iniziate sui canali di comunicazione istituzionali, e vanta da sempre l’appoggio del Ministero per le attività culturali e per il Turismo (MIBACT) e di Fondazione Cariplo.

Festival del legno Cantù

Da giovedì 19 novembre a domenica 22 novembre

Eeventi online gratuiti sul profilo facebook

Ore 18.00 | Talk

Tempo e architettura- La sfida progettuale nel concorso di architettura

Talk con Emanuele Colombo e Paolo Molteni – Larchs Architettura

Ore 20.00 | Rubrica

Cantù & Brianza fra design e internazionalizzazione nel mondo del Covid

Per la rubrica Angoli, in diretta su Espansione Tv il talk con imprenditori di settore

Visita virtuale al Museo Storico della Scuola d’Arte di Cantù.

Un percorso guidato, tra cultura e artigianato, all’interno dei suggestivi spazi che ospitano lo storico museo dal 1882. Il video verrà trasmesso in anteprima venerdì 19.11.2020 alle ore 9.00.

programma completo www.festivaldellegnocantu.it

IL FESTIVAL DEL FUTURO 2020 LIVE SUL SITO E SUI SOCIAL

Veronafiere 19 – 20 e 21 novembre

3 GIORNI DI DIBATTITI, KEYNOTE SPEECH E INTERVISTE CON OLTRE 40 ESPERTI DI FAMA INTERNAZIONALE

i nostri Highlights

Ore 9.00 – 10.00

PUÒ L’ITALIA DIVENTARE UN LEADER TECNOLOGICO? LE CONDIZIONI ABILITANTI. GLI ERRORI DA EVITARE

Ore 12.00 – 13.00

QUALE RUOLO DELLE DONNE NEL DISEGNO DEL NUOVO MONDO

Ore 16.30 – 17.30

LA PROSPETTIVE ECONOMICHE E INDUSTRIALI DELL’ITALIA NEL NUOVO CONTESTO GLOBALE

Milano Music Week 2020

ONLINE EDITION

Dal 16 al 22 novembre

Con la settimana dedicata alla musica e ai suoi protagonisti, quest’anno più che mai impegnata a porre le basi di una necessaria ripartenza dell’intero settore musicale. Sostegno al lavoro ed eventi in digitale al centro della quarta edizione, con un palinsesto quotidiano di appuntamenti in streaming tra panel, workshop formativi, incontri, concerti e dj set.

Eventi online, sia gratuiti che a pagamento, dalle 10.15 alle 21.00 su https://www.milanomusicweek.it

HIGHLIGHTS VENERDI’ 20 NOVEMBRE

Ore 12.15 | PANEL

Scavalcare il gender gap nell’industria discografica: i pilastri di una rivoluzione in corso

Dalle professionalità del music business alle figure artistiche, esiste ancora in Italia un importante divario di genere nel settore: è un problema culturale da scardinare alle origini del dibattito, per ridefinire il ruolo delle figure femminili all’interno dell’industria. Quali sono i paradigmi da cui avviare il lavoro di ri-costruzione dello scenario attuale? L’inclusione del talento femminile contro quali stereotipi è ancora costretta a confrontarsi? Le testimonianze di alcuni protagonisti della scena discografica e musicale per la declinazione di un nuovo senso di empowerment e leadership femminile nel contesto musicale.

Con Sara Potente (A&R Manager, Sony Music Italy / ItalianAmbassador Keychange), Anna Rampinelli (A&R Manager, Warner Music Italy), Antonella Marra (Legal and Business Affairs Senior Manager, Universal Music Italy), Martina Giannitrapani (A&R, BMG Italy), Carla Armogida (Artist & Label Partnerships Manager, Spotify), Levante (Artista), Emiliano Colasanti (Founder 42 Records).

Modera: Marta Cagnola (Giornalista Radio24)

by FIMI

LIVE STREAMING MMW

Ore 14.00 | LIVE

Radio Raheem in collaborazione con FOG vol. 2 presenta: Palindrome, Katatonic Silentio, Ginevra Nervi // LIVE

Dopo gli appuntamenti di Radio Raheem Sessions presentati in occasione di Triennale Estate, si rinnova la collaborazione con Radio Raheem, attualmente Resident Radio di Triennale Milano, per un evento online in diretta streaming dal Triennale Milano Teatro, vengono trasmessi i set di quattro artisti: Palindrome, duo avant pop/elettronico formato da Paolo Peyron e Alessandro Maccarrone, che si muove tra ambient, matrici pop elettroniche e weightless; Katatonic Silentio, sound designer, DJ, produttrice e ricercatrice i cui set spaziano da atmosfere profonde a veloci passaggi cinematici; Ginevra Nervi, compositrice, songwriter e producer di musica elettronica, la cui ricerca è basata sull’esplorazione timbrica vocale mediante tecniche di manipolazione sonora.

by Radio Raheem – FOG

LIVE STREAMING da Triennale Milano

Ore 16.30 | CONCERTO

VIADELLIRONIA

VIADELLIRONIA presentano il loro album d’esordio, “Le Radici sul Soffitto”, prodotto da Davide Luca Civaschi, in arte Cesareo, chitarrista di Elio e le Storie Tese, in uscita venerdì 20 novembre.

La band, interamente al femminile, propone un rock felicemente inattuale, i cui numi tutelari sono Beatles, Elliott Smith, Afterhours, Baustelle e Nada. La loro dimensione ideale è il palco, sul quale sanno essere magnetiche, aggressive e intense. Il concerto sarà trasmesso in diretta su Radio Popolare.

by HUKAPAN

STREAMING dall’AUDITORIUM DEMETRIO STRATOS – RADIO POPOLARE LIVE

Ore 18.30, 20.00, 21.30 | SEAT MUSIC DIGITAL TOUR

Tour Cantautorato DOGC – Tour POP -Tour Trap / Rap

In occasione della Milano Music Week 2020, SEAT porta gli appassionati di musica a bordo di Nuova SEAT Leon e-HYBRID in un tour tutto digitale alla scoperta dei luoghi storici della musica italiana: quartieri, locali e strade di Milano raccontati attraverso il sistema di infotainment SEAT e gli occhi di una guida d’eccezione.

by SEAT

LIVE STREAMING

Ore 19.00 | DJSET

Mescal Music Young

La nuova musica d’Autore, quella che porta freschezza declinata su più fronti e attitudini, di Cordio, La Scapigliatura – progetto musicale dei fratelli Jacopo e Niccolò Bodini -, Andrea Vigentini e Pianista Indie.

by MESCAL

STREAMING MMW

Ore 19.00 | SHOWCASE

Billboard Showcase: Lil Jolie

Proveniente dalla scena del “SoundClound rap”, la casertana Lil Jolie è un’artista urban di 20 anni da tenere d’occhio. L’ultima release, il singolo Panico, la vede in compagnia di un protagonista del nuovo panorama urban italiano: Ketama126.

by BILLBOARD

PREMIERE STREAMING BILLBOARD

Ore 19.30 | SPETTACOLO

IMAGinACTION con Fabrizio Moro e Malika Ayane

Il festival mondiale del videoclip, IMAGinACTION, che in questi anni ha ospitato alcuni dei più grandi artisti internazionali (Sting, Mark Knopfler, Luis Fonsi e tanti altri) approda alla Milano Music Week con due nomi, tra i più importanti e amati del panorama italiano, Malika Ayane e Fabrizio Moro. I due artisti saranno intervistati da Paolo Giordano, uno dei più importanti giornalisti musicali del nostro paese, coadiuvati dai loro videoclip più importanti. Regaleranno inoltre al pubblico della Milano Music Week alcuni brani dal vivo, in acustico. Inoltre, IMAGinACTION ospiterà Enzo Mazza, Presidente FIMI, e Nicola Borrelli, Direttore della Direzione generale Cinema e Audiovisivo del Mibact per parlare di Tax Credit e videoclip.

by DAIMON FILM SRL – BPER BANCA

LIVE STREAMING da Palazzo Visconti

Ore 20.45 | LIVE

From Milan with Love: Next Gen

Un evento digitale live realizzato da AC MILAN e ROC NATION per sostenere il talento giovanile, unendo la potenza aggregativa della musica con i valori cardinali dello sport. Presentano la serata DJ Khaled, Max Brigante, Maria Sole Pollio. Special Guest: Anna, Axos, Daniella Mason, RezCoast Grizz, VEVNZ, Alita, Cocoa Sarai, Larruso, Bibi e Harlor, oltre ai calciatori e alle calciatrici delle Prime Squadre AC Milan.

by AC MILAN e ROC NATION

LIVE STREAMING su TIDAL e AC MILAN

Ore 21.30 | PANEL / LIVE

Eddie Van Halen: retrospettiva di una divinità della chitarra di Gianni Rojatti

Eddie Van Halen è stato, assieme a Jimi Hendrix, il chitarrista rock più innovativo della storia. Un genio che ha modernizzato la chitarra, fatto evolvere il linguaggio del rock e favorito un interesse eccezionale per lo studio della musica. Un eroe della chitarra che ha condizionato tanto il decorso della musica, tanto moda e costume dei suoi anni. Un workshop a cura di Gianni Rojatti per raccontare una figura ineguagliabile della storia della musica con ascolti guidati, esempi suonati alla chitarra, narrazione e descrizione di album e strumentazione.

by ACCORDO.IT

LIVE STREAMING

Il programma completo è disponibile su www.milanomusicweek.it



CINETECA DI MILANO

I FILM DI AEM

Webinar e rassegna di filmati in streaming gratuito

Fondazione AEM ha scelto Cineteca Milano per la valorizzazione del proprio patrimonio filmico e, in occasione della XIX Settimana della Cultura d’impresa, organizzata da Museimpresa e Confindustria, dal 17 al 24 novembre 2020 saranno disponibili gratuitamente in streaming sulla piattaforma www.cinetecamilano.it alcuni filmati rari e preziosi, inediti nella storia ufficiale del cinema.

guarda i film gratuitamente

Partecipa al webinar “I Film di AEM” che si terrà online sulla piattaforma Zoom giovedì 19 novembre 2020, dalle ore 18.00 alle ore 19.45.

In questa occasione verrà presentato il cofanetto dvd “I Film di AEM” pubblicato in collaborazione con Cineteca Milano, per portare alla conoscenza del pubblico l’importanza e la varietà di questo straordinario patrimonio comune, oggi digitalizzato e fruibile.

partecipa al webinair

Fa’ la cosa giusta! 2020

Fiera nazionale del consumo critico e degli stili di vita sostenibili

Edizione speciale online

20-29 novembre Youtube dirette sul sito e i canali social Facebook

HIGHLIGHTS DEL 20 NOVEMBRE

ore 13 Via Francigena del Sud: siete pronti a camminare?

Con: Andrea Massari, Angelofabio Attolico, Enrica Morgese, Maria Corno, Mattia Schieppati

ore 16.30 Accoglienza, una risposta alla chiusura

Con: Alessandro Triulzi, Monica Massari, Natalia Cangi, Nicola Maranesi

ore 18 La Paura e la Speranza. Lezioni africane sulla pandemia

Con: Enzo Nucci, Federico Monica, Marco Trovato, Padre Filippo Ivardi, Padre Kizito Sesana, Pamela Aipa Gnaba

ore 19.30 Lo sguardo delle donne sul domani

Con: Ersilia Vaudo, Maria Luisa Villa, Paola Profeta

ore 21 Cambiamento e resilienza: è il momento giusto

Con: Paolo Ermani

