Conversescion 20 novembre – Claudia Taibez

Da Cernobbio a Conversescion Claudia Taibez, responsabile del museo di Villa Bernasconi e funzionario del Comune di Cernobbio. Oggi si parla di cultura, sia per gli eventi natalizi in preparazione che quest’anno dovranno essere necessariamente diversi e per i quali è stato lanciato un piccolo bando rivolto ai cernobbiesi, sia di come l’attività museale potrà cambiare in futuro. Sui musei interviene anche Viola Nocenzi nella rubrica del venerdì Il posto della Viola. Seconda parte di trasmissione con l’assessore ai Servizi Sociali del Comune di Villa Guardia, Simona Scacchi che è promotrice dell’evento “Sguardi” alla sua V° edizione in occasione del 25 Novembre Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. Tutto online: video realizzato da un giovane videomaker del paese e la poesia della giovanissima poetessa Sofia Longoni

Se non visualizzi il lettore multimediale clicca https://www.mixcloud.com/CiaoComoSpeciali/conversescion-20112020/