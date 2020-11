Una linea diretta – facile da prevederlo – di grande interesse. Per la varietà di temi trattati e risposte precise ed adeguate. Dagli spostamenti ai vaccini, ancora in ritardo in qualche casop. “Qualcosa non è andata al meglio…” ha ammesso. E poi la zona rossa, per la quale – sua opinione personale – si resterà ancora per sette giorni. Ma anche il tasto degli aiuti economici che la Regione ieri ha stanziato per tante categorie in difficoltà. Dai baristi agli ambulanti, dai centri estetici ai parrucchieri. Norme e ginepraio vero nel quale districarsi.

Foto 3 di 3





La linea diretta di questo pomeriggio con il presidente del consiglio regionale, Alessandro Fermi, è stata l’occasione per chiarire e spiegare. Cercare di fare chiarezza su provvedimenti a volte difficili da capire. Fermi, oggi per un’ora in studio, è stato subissato dalle domande dei lettori di CiaoComo. E verrà anche settimana prossima (sempre giovedì pomeriggio alle 17,30) per capire se finalmente tra una settimana si potrà passare in zona arancione. Qui sopra la diretta per rivedere i passaggi clou.