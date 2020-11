Come cambia la vita in epoca Covid: la spesa a casa direttamente dalla strada….

La foto ce l’ha spedita la nostra amica lettrice Luciana Bianchi (che ringraziamo ancora per la cortesia). Colta al volo – e per questo non del tutto a fuoco – in via cinque giornate a Como. Ecco anche la sua spiegazione, in linea con l’emergenza sanitaria in atto.



Adeguamenti di vita spicciola quotidiana, in epoca Covid.otto gli occhi dei tre militi in ronda: cestino calato dalla finestra, debitamente riempito e rinviato su, al mittente (Scatto colto al volo… un tantino sfuocato)

