Una visita – grazie alla direzione generale di Asst Lariana – nella zona completamente ristrutturata dell’ex radioterapoia del vecchio Sant’Anna in via Napoleona. CiaoComo è entrata stamane nella struttura (fino alla zona sporca dove è vietato l’ingresso) per capire come è stato organizzato il lavoro e quanti pazienti ci sono: attualmente 10 posti letto – persone positive anche se non in condizioni critiche – entro il fine settimana potrebbero essere pieni altri 10. Qui il video con le parole di Giuseppe Carrano Responsabile Struttura Semplice Coordinamento Attività Cliniche Polispecialistiche – Poliambulatorio Via Napoleona.

E poi, visto che eravamo in zona, visita anche al punto-tamponi aperto da settimane e dove ogni giorno di eseguoino dai 600 agli 800 test su studenti e non solo. Il dottor Carmine Paparesta (aree territoriali, direzione socio-sanitaria) ha fatto il punto della situazione tra una vettura e l’altra in arrivo. Oggi, contrariamente alle scorse settimane, nessun disagio e pochi minuti per eseguire l’accertame nto naso-faringeo.

https://www.facebook.com/ciaocomo/videos/776667926249357