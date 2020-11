Lì esattamente dove questa mattina vi abbiamo fatto vedere, in presa diretta, la situazione della ex radioterapia del vecchio Sant’Anna tra degenza Covid e punto tamponi. Lì ieri pomeriggio, assieme al presidente del consiglio regionale Fermi (che oggi sarà da noi alle 17,30), l’assessore al Welfare della Lombardia Giulio Gallera ha incontrato dirigenti Asst lariana, medici e personale sanitario. Il suo pensiero racchiuso in un post sulla sua pagina di Facebook (anche le foto tratte da lì).

L’Area di Como è una delle più colpite in questa nuova ondata della pandemia, insieme a quelle di Milano, Monza e Varese. Oggi all’ospedale Sant’Anna ho voluto portare tutta la gratitudine mia personale e di Regione Lombardia a medici, infermieri e operatori sanitari che stanno lavorando da mesi senza sosta nei reparti Covid per curare i pazienti e riaccendere il loro sorriso durante il percorso di degenza.

All’incontro con la Direzione strategica e con l’Unita di crisi abbiamo approfondito l’evolversi della situazione, lo stato dei ricoveri e degli screening, affrontando punti di forza e criticità. Ho visitato successivamente il Centro territoriale covid e il punto tamponi che si trova nell’area del vecchio ospedale in via Napoleona.