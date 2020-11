“Abbiamo la cura!”, un ebook solidale per aiutare la ricerca

CiaoComo ha intervistato il docente di lettere Andrea Spinelli e alcuni ragazzi e ragazze della scuola secondaria di primo grado dell’Istituto Comprensivo Magistri Intelvesi di Centro Valle Intelvi, autori dell’ebook solidale “Abbiamo la cura! – Ricettario fantacomico contro il Coronavirus”, pubblicato sul sito di Dominioni Editore. Nato nell’epoca della didattica a distanza, il progetto di scrittura che ha portato alla pubblicazione di questo ebook ha cercato di rispondere ad alcune esigenze sorte durante il difficile decorso della quarantena e contiene ben 47 ricette divertenti, ironiche e fantastiche, per esorcizzare la paura e fare del bene: l’intero ricavato, infatti, sarà devoluto al dipartimento di scienze biomediche dell’ospedale Luigi Sacco, presso l’Università degli Studi di Milano, per la ricerca sul coronavirus.

«Questo è un libro di cure immaginarie che aiuta la scienza medica nella ricerca di cure reali – ha dichiarato l’insegnante Andrea Spinelli – è la piccola utopia incarnata, o meglio “impixelata”, da questo ebook nato dalla fantasia di quarantacinque studenti di prima media, autori di un ricettario i cui proventi delle vendite verranno interamente devoluti alla ricerca scientifica sul Covid-19. Il vagabondo delle stelle raccontato da Jack London aveva imparato ad usare il potere della mente per sfuggire a prigioni e camicie di forza. Allo stesso modo questo libro è il tentativo di un gruppo di ragazzi di evadere dalla quarantena con la forza dell’immaginazione. È il desiderio irresistibile di andare oltre lo schermo dietro il quale la pandemia ci ha relegato per sbucare di nuovo nella realtà e fare qualcosa di buono tutti insieme. Troverete qui dentro le ricette più bizzarre per sconfiggere il coronavirus: dalle lasagne del tempo al sushi di pipistrello, dalla minestra di peste agli Amuchina biscuits. Ma niente di ciò che leggerete in questo libro, per quanto assurdo possa sembrarvi, è una pericolosa fake news. Anzi, queste simpatiche fughe in avanti della fantasia sono tutte al servizio della vera medicina».

L’ebook sarà disponibile e scaricabile, al costo di 3 euro, sul sito di Dominioni Editore fino al prossimo 1 dicembre.