Da ormai diverse settimane CiaoComo gira la provincia al fianco di Campagna Amica e Coldiretti Como e Lecco. Lo fa per cercare di mettere in evidenza – con dirette video – i protagonisti della campagna lariana e brianzola con tutte le loro specialità. Prodotti di qualità e che non tutti ancora conoscono. E così dopo le visite ai mercati di Cantù e Mariano Comense (qui sotto), ecco che siamo andati anche a vedere da vicino la produzione di miele a Carlazzo (video sopra) ed anche altre belle realtà a cavallo tra comasco e lecchese.

Foto 2 di 2



Il prossimo appuntamento con “Coldiretta” è per mercoledì prossimo (25 novembre) nel pomeriggio da una azienda del territorio erbese. Il programma prosegue anche per le prossime settimane tra curiosità e produttori sempre in prima fila per portare – anche a domicilio in questo periodo – i loro prodotti sulle tavole dei comaschi,.