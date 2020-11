Milano, il banco di Garabombo diventa digitale e diffuso

Il tradizionale mercato etico di Natale di Milano, Banco di Garabombo, nel rispetto delle disposizioni anti-Covid, quest’anno non si svolgerà nella consueta location di via Mario Pagano, ma sarà digitale e “diffuso”, nelle botteghe aperte con orari speciali. Il Banco di Garabombo è organizzato dal 1997 da cooperativa Chico Mendes Altromercato, Radio Popolare e cooperativa Librerie in Piazza e dal 2012 è riconosciuto e patrocinato dal Comune di Milano come “Manifestazione tradizionale Milanese”.

IL NATALE SOLIDALE H24, 7 GIORNI SU 7: DOVE E COME ACQUISTARE I REGALI ETICI

Quest’anno per i regali etici e sostenibili bisognerà affidarsi al web. Dalla pagina web www.bancodigarabombo.it sarà possibile fare acquisti natalizi, e non solo, dei prodotti che abitualmente erano presenti al Banco di Garabombo, tramite il webshop di Chico Mendes, con consegna in tutta Italia, 7 giorni su 7, 24 ore al giorno: il Natale etico e sostenibile alla portata di un click! E questo sarà anche un modo per acquistare in anticipo, con calma e in totale sicurezza i regali di Natale. Oltre al classico acquisto online, si potrà utilizzare la modalità Click&Collect per prenotare e ritirare la merce nelle botteghe Altromercato di Milano, Brescia e provincia.

CHE COSA SI POTRÀ COMPRARE PER NATALE: DONI, DONAZIONI E BUON CIBO

Tra le proposte di Garabombo spiccano le confezioni regalo già pronte per le aziende e per i privati, idee regalo di artigianato e cosmesi naturale e biologica, “pacchi con donazione”, che includono oltre ai prodotti anche una donazione a progetti di economia sociale e sostenibile e soprattutto gift card, il regalo a colpo sicuro! Ci saranno i classici prodotti natalizi tra cui panettoni, torroni, cioccolatini, praline e spumanti realizzati con materie prime biologiche e fair trade. In vendita anche un’ampia selezione di prodotti freschi biologici, di filiera corta e km zero la cui consegna sarà disponibile solo in città, per una spesa sana, buona, biologica e a km zero. Quindi oltre a poter scegliere tra tante idee regalo, i milanesi potranno acquistare del buon cibo per il consumo di tutti i giorni o per preparare i piatti più prelibati delle feste .

IL RISPETTO PER LE PERSONE E L’AMBIENTE: IL REGALO GIUSTO E’ NELLE TUE SCELTE

I prodotti, alimentari o di artigianato, sono di elevata qualità, da filiere etiche e sostenibili che rispettano le persone e l’ambiente in tutti i passaggi di realizzazione.

Tra le proposte:

• L’OLIO EVO, BIO E IGP TOSCANO proveniente da un antico uliveto nel Parco della Maremma: acquistandolo si partecipa a un progetto di recupero delle oltre 30 mila piante presenti, in un’ottica di valorizzazione di uno degli habitat naturali più belli e preziosi d’Italia. L’olio è disponibile in formati differenti

• I PRODOTTI “NO MAFIA” DELLA LINEA CALABRIA SOLIDALE olio, sottoli, conserve, passate, creme spalmabili, paté e confetture, tutte da produzioni libere dalle mafie: acquistandoli si contribuisce allo sviluppo di un’economia virtuosa, sana e sostenibile in Calabria, fatta da piccole imprese locali che lottano ogni giorno contro le logiche mafiose.

• I DOLCI NATALIZI: realizzati con materie prime di qualità, biologiche e fair trade, secondo ricette tradizionali. Panettoni, pandori, torroni e torroncini, oltre a datteri, cioccolatini e praline di ogni tipo.

• LE BIRRE DI RADIO POPOLARE: prodotte dal Birrificio Lariano nella doppia versione Ollearo 5 in stile bock e 107.6 in stile pils. Disponibili anche bicchieri, magliette, tazze e borracce.

• LA COSMESI BIO E NATURALE: linee per tutti e per tutte le esigenze (viso, corpo, capelli), oltre a cofanetti regalo e prodotti per i più piccoli, tra cui i nuovissimi dentifrici e spazzolini naturali e biodegradabili.

• SET PAPPA IN BAMBÙ dall’azienda slovena Woodway che produce in modo etico e sostenibile. Dallo stesso produttore arrivano anche le borracce termiche a tema Bansky.

• ACCESSORI MODA: oltre alle ormai famosissime calze in bambù per uomo e donna, arrivano le calze in bambù per i più piccoli e i boxer in bambù. Dallo stesso produttore, l’azienda etica e sostenibile inglese Thought arriva l’ombrello in poliestere riciclato, per passeggiare sotto la pioggia senza calpestare l’ambiente!

CONSEGNE ETICHE

Le consegne sono etiche, in totale sicurezza per chi le effettua e per chi le riceve: su Milano consegnamo direttamente con personale interno, nel resto d’Italia ci affidiamo a partner di fiducia con cui lavoriamo da anni. I prodotti confezionati food e non food vengono spediti in tutta Italia gratuitamente per ordini superiori ai 65€ e con un costo di 7€ per ordini di importo inferiore. I prodotti freschi vengono consegnati solo su Milano gratuitamente nel caso di ordini superiori a 50€ e con un costo di 5€ per ordini di importo inferiore. In ogni caso sarà possibile effettuare il servizio di Click&Collect utilizzando tutte le botteghe Altromercato di Milano, Brescia e provincia indicate sul sito.