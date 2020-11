Le vostre segnalazioni ed i nostri video: perdita di acqua pericolosa al sottopasso

E’ il nostro lettore Andrea, molto attento a quello che lo circonda, a farci notare (e noi lo giriamo subito a chi è competente per questo tyratto di strada) una continua perdita di acqua nel sottopasso del tunnel di Lazzago sulla Varesina, nei pressi della “Magistri”. I rischi – spiega – sono per i prossimi mesi: potrebbe ghiacciare con ripercussioni serie per bici e moto in transito in particolare, senza dimenticare anche auto ed altri mezzi. Questa strada è una delle più trafficate da e per Como, la percorrono migliaia di veicoli al giorno.