In questa puntata di Into the Pink, in onda ogni sabato dalle 9 alle 10, la Beuz ed le sue Pinkies, in compagnia di Valerio, parleranno di musical e film musicali.

Siete pronti ad immergervi in un mondo dove tutto vien cantato?

Se la risposta è sì, potete riascoltare qui il podcast della puntata