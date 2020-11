Super puntata con un super ospite: lo Zimo (di “Siamo fatti così Show”).

Argomento: cosa non deve mancare nella borsa di una donna?

Già, in questa puntata, la Beuz scaverà a fondo in uno dei misteri più arcani dell’universo femminile.

Siete pronti a farvi un sacco di risate?

Beh, dovete solo ascoltare qui il podcast

Into the Pink è in onda tutti i sabati dalle 9 alle 10