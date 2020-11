Into the Pink – 14/11/2020

“Love, love madly, love more than you can and if they say that it’s sin, love your sin and you’ll be innocent.”

“Ama, ama follemente, ama più che puoi e se ti dicono che è peccato, ama il tuo peccato e sarai innocente.”

William Shakespeare

Puntata, questa di Into the Pink, all’insegna delle follie per amore, ma, come ci insegna la nostra ospite, Lidia Falzone, l’amore sta in tante cose, non solo nell’amare altre persone, si possono amare i viaggi, i libri, una serie TV.

E, alla fine, ci lascia anche un decalogo:

Fare una piccola follia per amore ogni giorno: per amore di NOI stessi o di altri o di qualcosa Ascoltare una canzone, un brano che ci ricordano una follia fatta per amore Scrivere una frase che ci ricorda una follia che abbiamo fatto Elencare una follia che abbiamo fatto per amore Elencare una follia che vorremmo fare per amore Fare un progetto alla settimana su una cosa folle che vorremmo fare per amore, come se dovessimo farlo per davvero…e chissà che poi non lo si faccia! Mandare un pensiero positivo alla persona/cosa con la quale o per al quale vorremmo fare una follia per amore Ascoltare i pensieri positivi delle persone e delle cose che ci donano un amore folle Ricordati che da vicino nessuno è normale! Sei in buona compagnia! Ama, ama follemente, ama più che puoi e se ti dicono che è peccato ama il tuo peccato e sarai innocente

A questo punto, non vi resta che ascoltare qui il podcast della puntata