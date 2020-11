Coronavirus: La Rete è Live II – episode 12

Il Dpcm d’autunno ha bloccato, di fatto, ogni tipo di evento che prevede pubblico in presenza, anche in strutture deputate, come cinema e teatri, che avevano messo in atto tutte le disposizioni previste per il contenimento del contagio da Covid-19. Fortunatamente la rete internet è viva più che mai ed è diventata il luogo degli eventi culturali, di intrattenimento, di formazione ed incontro. Ciaocomo.it, come nella quarantena di primavera, raccoglie le iniziative che si svolgono a distanza e ne dà notizia attraverso i suoi canali. Per segnalarci i vostri eventi info@ciaocomo.it

di Giovanna Di Matteo

A Como o in altri luoghi del mondo le distanze non contano nel web. Ecco alcuni eventi che oggi potremo seguire via pc, tablet o smartphone

Racconti animati di Carla Giovannone

Fino a fine lockdown

www.carlagiovannone.it

Con il nuovo lockdown, tornano i Racconti animati da casa mia di Carla Giovannone della libreria colombe di Erba. Dove la brillante attrice/libraria racconta storie in maniera personalissima per i più piccoli ma perchè anche no, per i più grandi.

Milano Music Week 2020

ONLINE EDITION

Dal 16 al 22 novembre

https://www.milanomusicweek.it

Con la settimana dedicata alla musica e ai suoi protagonisti, quest’anno più che mai impegnata a porre le basi di una necessaria ripartenza dell’intero settore musicale. Sostegno al lavoro ed eventi in digitale al centro della quarta edizione, con un palinsesto quotidiano di appuntamenti in streaming tra panel, workshop formativi, incontri, concerti e dj set.

Eventi online, sia gratuiti che a pagamento, dalle 10.15 alle 21.00 su https://www.milanomusicweek.it

HIGHLIGHTS MERCOLEDI’ 18 NOVEMBRE

Il programma completo è disponibile su www.milanomusicweek.it

Ore 11.15 | INCONTRO

Un unico settore, un unico futuro

“Bauli in Piazza” è un’associazione senza scopo di lucro, formata da professionisti del settore dello spettacolo, della musica, degli eventi, che in seguito al DPCM del 9 Marzo 2020 sono impossibilitati a svolgere la propria professione. Le conseguenze della chiusura hanno ridotto il settore al collasso: possibile chiusura di piccole, medie e grandi imprese, lavoratori senza sussidi, perdita di figure professionali. L’obiettivo che si pone “Bauli in Piazza” è l’interlocuzione con il Governo al fine di programmare una ripartenza seria, strutturata, economicamente sostenibile, nel rispetto delle normative vigenti.

Con: Maurizio Cappellini (Collegamento dall’estero), Arianna Liuzzi (Red Alert), Tiziano Rossi (Referente BIP), Lorenzo Tononi (Workers)

by BAULI IN PIAZZA – WE MAKE EVENTS

LIVE STREAMING MMW

Ore 14.00 | PANEL

TikTok spiegato bene

Il titolo di caso di successo della musica in digitale dell’ultimo biennio è sicuro appannaggio di TikTok.

Lasciando da parte le note di cronaca politica che hanno coinvolto nelle ultime settimane la popolarissima app del gruppo cinese ByteDance, in questo evento prodotto da Rockol e coordinato dal suo editore Giampiero Di Carlo si esploreranno casi di studio significativi, le migliori pratiche da porre in atto in termini promozionali e strategici, le tecnicalità, le logiche e le metriche di TikTok, senza trascurare il peso crescente che la app sta assumendo per gli artisti ‘legacy’, per il catalogo e per una vasta fascia di utenti non più esclusivamente teen. Protagonista principale della presentazione sarà Giulia Lizzoli, Music Content Manager TikTok.

Host: Giampiero Di Carlo (CEO Rockol)

Guest: Giulia Lizzoli (Music Content Manager TikTok)

by TIKTOK – ROCKOL

LIVE STREAMING ROCKOL

Ore 14.00 | DJSET / CLUBNIGHT / INCONTRO CON ARTISTA

Totally Imported Soundsystem: Funk Shui Project e Aquarama

Due djset in live streaming da Radio Raheem che raccontano in musica lo spettro sonoro di Totally Imported: il beat-making di Funk Shui Project, con Natty Dub e Mr Moon, forti della bellissima esperienza con Davide Shorty; e le commistioni di funk, soul, colonne sonore e pop anni ’60 di Aquarama.

Un’occasione per conoscere meglio Totally Imported, una hub che mette insieme publishing, management, label, booking, ufficio stampa ed assistenza legale per musicisti. Realtà nata tra Bologna e Milano, si sta affermando come una società capace di gestire nomi affermati su scala nazionale, offrendo servizi dedicati a 360°.

by TOTALLY IMPORTED

ON AIR da RADIO RAHEEM

C/O TRIENNALE DI MILANO

Ore 18.15 | INCONTRO CON ARTISTA

Mmw incontra Max Pezzali

Prosegue il ciclo “MMW incontra”, format ideato da Milano Music Week che per tutta la settimana offre al pubblico la possibilità di scoprire più da vicino la musica e gli aneddoti più curiosi della carriera e della vita di importanti artisti della scena musicale attraverso incontri esclusivi. Protagonista del terzo giorno sarà Max Pezzali, che racconterà “Qualcosa di nuovo”, il suo ultimo album di inediti uscito il 30 ottobre a cinque anni dal suo precedente lavoro.

by WARNER MUSIC ITALIA

LIVE STREAMING MMW

Ore 18.30 | SHOWCASE

Billboard Showcase: Boroboro

Trapper sopra le righe e fautore di un’originale ricetta di reggaeton “all’italiana”, l’artista torinese uscito dalla dodicesima edizione di X Factor è una vera potenza dello streaming. A luglio è uscito il suo primo album: Caldo, realizzato insieme a MamboLosco.

by BILLBOARD

PREMIERE STREAMING BILLBOARD

Ore 19.00 | INCONTRO CON ARTISTA

MMW incontra Federica Carta

Quest’anno “MMW incontra” presenta “MMW incontra New Gen”, una nuova versione del format a cura di Filippo Grondona, tra i conduttori radiofonici più giovani d’Italia. Il terzo appuntamento è con Federica Carta. Dall’esordio ad “Amici”, passando per i suoi primi progetti discografici per arrivare al Sanremo 2019 con Shade, fino al suo ultimo singolo “Morositas” uscito il 18 settembre: un sound fresco che ci riporta in maniera efficace agli anni ‘50 pur rimanendo saldo all’immaginario moderno, grazie alle incisive strofe rap di Random.

a cura di Filippo Grondona

by Island

STREAMING MMW

Ore 21.00 | CONCERTO

Emanuele Dabbono – Ci troveranno qui… sempre

Emanuele Dabbono, cantautore e autore con Tiziano Ferro di diversi successi che gli sono valsi oltre 8 dischi di platino e diversi d’oro (Il conforto, Incanto, Lento/Veloce, Valore assoluto, Buona cattiva sorte) rilegge dal vivo e ripercorre alcuni brani fondamentali del suo percorso musicale intrapreso ormai 20 anni fa, in un concerto in diretta streaming dallo studio riprese ‘Osteria dell’Immagine’. Introduce la serata: Andrea Dispenza, direttore di Milanodabere.it

by MILANO DA BERE

LIVE STREAMING MILANO DA BERE

Ore 19.30 | CONCERTO

Because the night – La notte delle cantautrici

Because the Night, la notte delle cantautrici, è una rassegna di cantautorato femminile indipendente, divenuto ormai uno degli appuntamenti fissi con cadenza mensile del Garage Moulinski di Via Pacinotti, 4 a Milano. Nella serata di mercoledi 18 Novembre, insieme alla cantautrice Marian Trapassi che fa da padrona di casa, si alterneranno sul palco: Guendalina, Micol Martinez e Marta Pistocchi, artiste molto diverse fra loro che rappresentano un consistente e vivace spaccato della scena del cantautorato femminile cittadino.

Evento a pagamento https://albalzani.wixsite.com/ilmiosito

By Garage Moulinski

Ore 21 | Incontro

Rodare Rocks! Feat. Anna Belle + Marco Rigamonti

MMW20 non dimentica il pubblico dei più piccoli e ospiterà un’edizione speciale di “Rodari Rocks”, format nato nell’anno delle celebrazioni per il centenario della nascita di Gianni Rodari. Nell’ambito della settimana della musica tutte le sere alle 21 Jack Jaselli, Alessio Bertallot, Anna Belle e molti altri racconteranno la fiaba della buona notte. Domenica 22 novembre sul canale Youtube ufficiale di Milano Music Week verranno trasmesse tutte le puntate del progetto ideato da Mimmi Maselli.

Evento gratuito https://www.milanomusicweek.it

By Soundmark

Eventi online, sia gratuiti che a pagamento, dalle 10.15 alle 21.00 su https://www.milanomusicweek.it

Online | La fotografia di Gordon Parks

Su Zoom dalle 20.45 alle 23.00

Evento a pagamento

https://www.babelica.it/gordon-parks-speciale-i-grandi…/

In collaborazione con Babelica, un incontro online dedicato al leggendario fotografo americano Gordon Parks (1912-2006) e agli scatti con cui ha raccontato le lotte per i diritti civili, la segregazione, il razzismo e la povertà negli Stati Uniti, ma non solo. Un vero e proprio “Uomo del Rinascimento”, capace di essere allo stesso tempo grande fotografo – sarà il primo afroamericano ad entrare nello staff di LIFE – ma anche regista, pianista, compositore e scrittore.

Sulla piattaforma Zoom tramite link privato che verrà condiviso con i partecipanti il giorno dell’evento. Oltre all’incontro in Streaming saranno disponibili nella Moodboard di Babelica dei contenuti di approfondimento: video, foto, interviste e articoli!

Contributo di € 15. L’iscrizione è riservata ai soci ARCI: se non sei ancora socio, puoi sottoscrivere la tessera con Babelica direttamente attraverso la preiscrizione ARCI al costo di 10 euro. Tutte le info e modalità di iscrizione qui: https://www.babelica.it/gordon-parks-speciale-i-grandi…/



CINETECA DI MILANO

I FILM DI AEM

Webinar e rassegna di filmati in streaming gratuito

Fondazione AEM ha scelto Cineteca Milano per la valorizzazione del proprio patrimonio filmico e, in occasione della XIX Settimana della Cultura d’impresa, organizzata da Museimpresa e Confindustria, dal 17 al 24 novembre 2020 saranno disponibili gratuitamente in streaming sulla piattaforma www.cinetecamilano.it alcuni filmati rari e preziosi, inediti nella storia ufficiale del cinema.

guarda i film gratuitamente

Partecipa al webinar “I Film di AEM” che si terrà online sulla piattaforma Zoom giovedì 19 novembre 2020, dalle ore 18.00 alle ore 19.45.

In questa occasione verrà presentato il cofanetto dvd “I Film di AEM” pubblicato in collaborazione con Cineteca Milano, per portare alla conoscenza del pubblico l’importanza e la varietà di questo straordinario patrimonio comune, oggi digitalizzato e fruibile.

partecipa al webinair

Dalle vette al mare, alcuni dei più bei paesaggi dell’Italia settentrionale da fotografare

Nell’attesa di ritornare a viaggiare, un excursus virtuale tra parchi naturali, panorami Patrimonio dell’UNESCO, luoghi insoliti intrisi di storia e cultura: alcuni dei più bei scorci del Nord Italia da immortalare in uno scatto. Sette suggerimenti per gli amanti della fotografia e non solo, da scoprire attraverso semplici escursioni a piedi, in barca o in funivia, dal mare agli oltre 3.000 metri delle Dolomiti. Luoghi in cui viaggiare con la mente, aspettando di programmare la prossima vacanza.

Le Dolomiti dalla terrazza panoramica di Punta Rocca sulla Marmolada

Rocca Pietore (BL) – Il più spettacolare panorama delle Dolomiti si può osservare dalla terrazza panoramica di Punta Rocca a 3.265 m di quota sulla Marmolada: l’unico punto dove è possibile ammirare tutti e 9 i sistemi del gruppo montuoso dolomitico, Patrimonio Naturale dell’Umanità UNESCO. Con parapetti in vetro e accessibile anche a chi presenta disabilità grazie a un ascensore panoramico che sale direttamente dalla stazione di arrivo della funivia, la terrazza di Punta Rocca è raggiungibile comodamente con l’impianto Marmolada – Move To The Top che in soli 12 minuti conduce sulla vetta della Marmolada, la più alta delle Dolomiti. Da non perdere: Alba dalla Regina, una serie di appuntamenti che sia d’estate che d’inverno permettono di osservare il sorgere del sole dal tetto delle Dolomiti.