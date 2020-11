Un guasto nella stessa zone dove, qualche anno fa, si era verificato un cedimento di una tubazione. E’ successo nella notte alla rete dell’acquedotto di Como in piazza Vittoria. Una copiosa perdita di acqua – con terra finita sulla sede stradale – ha fatto capire che qualcosa aveva ceduto. E’ successo nel corso della serata di ieri. In zona subito i tecnici di Acsm-Agam per la riparazione della tubazio ne danneggiata. Qui sopra la nostra presa diretta di stamane all’alba. Da precisare che nessuna abitazione della zona è rimasta senza acqua come precisato da Comune e azienda.

Il lavoro di sostituzione prosegue per le prossime ore. Chiusa al traffico piazza Vittoria, le auto che arrivano da viale Varese o da viale Innocenzo svoltano obbligatoriamente in via Cadorna. Nessun disagio alla circolazione visto che il traffico è decisamente inferiore alla norma tra scuole chiuse (tutti i ragazzi delle medie e delle superiori in Dad) e dipendenti di ditte o aziende in Smart Working.