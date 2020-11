Si chiude a rete inviolate la prima parte con il Como che ha esercitato maggior possesso palla ma senza riuscire ad impensierire più di tanto la retroguardia avversaria. Pochissime emozioni e ritmo piuttosto lento. Ferrari in avanti non ha avuto occasioni vere, in mezzo bene Bellemo e dietro molto sicuro il giovane Bertoncini

45′ occasione per il Como con Ferrari che riesce a recuperare un pallone in area avversaria ma è bravo Greco ad anticipare tutti e sventare la palla gol lariana

42′ tentativo di Iovine che viene smorzato e finisce innocuo tra le braccia di Greco

40′ pochissime emozioni quando mancano 5′ al termine del primo tempo

39′ ammonito anche Ferrari

36′ ammonito Bertoncini

30′ bella palla in diagonale da Solini a Magrini ma il rito è lontano dal palo destro della porta di Greco

26′ Brignoli da trenta metri manda alto

21′ dalla distanza H’Maidat…alto il tentativo

17′ molto possesso palla per i lariani con Ferrari punta centrale e Gatto con Terrani a sostenere

11′ azzurri che giocano prevalentemente nella metacampo avversaria ma, al momento, non sono riusciti a creare pericoli

6′ ci prova senza pretese Le Noci……a lato

4′ azzurri subito in avanti a fare pressing alto

La formazione: FACCHIN, TONINELLI, SOLINI, IOVINE, BELLEMO, H’MAIDAT, BERTONCINI, FERRARI, TERRANI, GATTO, MAGRINI

Dopo la sconfitta di domenica, a porte chiuse, contro la Pro Vercelli, il Como è di nuovo in campo questo pomeriggio. Alle 15, sempre in casa, sfida alla Pro Patria con qualche giocaori in più a disposizione di mister Banchini rispetto a domenica. Con Mario Molteni tutti gli aggiornamenti dallo stadio.