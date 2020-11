Barisoni e Parolario inaugurano il Festival del Legno 2020

Parolario e il Festival del Legno hanno scelto per le rispettive edizioni 2020 un tema molto simile: il CORAGGIO per la XX edizione di Parolario, l’AUDACIA per il VIII edizione del Festival del Legno del Comune di Cantù. Era destino dunque trovare un collegamento, una sinergia concreta tra i due festival, e così è stato. Giovedì 19 novembre, alle ore 19.30, il Festival del Legno sarà infatti inaugurato con la presentazione in anteprima nazionale del libro dal titolo “Terra Incognita” di Sebastiano Barisoni (Solferino edizioni), in uscita nelle librerie il prossimo 3 dicembre, in cui l’autore delinea un’analisi controcorrente della crisi globale.

Ma la globalizzazione è davvero negativa e superata? Non è il caso di ricordare quali conquiste di ricchezza e libertà ha portato in tutto il mondo trasformandolo in meglio? La verità è che l’emergenza del Coronavirus ha accentuato in modo drammatico gli eccessi e le debolezze di una crisi già in atto. Ma anche di riconoscere che ci sono aspetti di umanità che l’intelligenza artificiale e gli algoritmi che dominano il mercato non sono in grado di raggiungere e su cui le imprese dovrebbero puntare forze e strategie. Con grande capacità divulgativa e ampio ricorso a dati e aneddoti (dalla celebre classifica radiofonica settimanale degli sprechi a casi aziendali ed esperienze personali), l’autore spiega la nostra resistenza al cambiamento e l’illusione di un ritorno all’età dell’oro. I dati economici e le riflessioni di costume s’intrecciano in queste pagine per spiegare come disegnare una rotta di navigazione in “terra incognita” tra rischi e incertezze, fallimenti e speranze per il futuro di tutti.

L’incontro con Sebastiano Barisoni, organizzato da Parolario e moderato dal giornalista Enrico Marletta, sarà fruibile in diretta streaming anche sulla pagina Facebook di Parolario.

Sebastiano Barisoni è un giornalista e conduttore radiofonico italiano. Dopo tre anni di esperienza a Londra a Bloomberg Television, è approdato nel 1999 a Radio 24 dove si occupa di finanza e risparmio, conducendo inizialmente “Salvadanaio”, per passare in seguito all’attualità economica di Focus Economia dove analizza la giornata economico-finanziaria con il contributo di ospiti. È vicedirettore di Radio 24 dal 2013. Da ottobre 2015 è membro del Board di Oxfam Italia, ONG internazionale, specializzata in aiuti umanitari e progetti di sviluppo.