Rosa Sciocchin’ – Anna Buttarelli e Chiara Gismondi

Chi coinvolgere quando si tratta di parlare di bellezza creativa, di progetti sul territorio e di cultura se non Anna Buttarelli e Chiara Gismondi?

Ottava puntata di Rosa Sciocchin’, il programma di e con Alessia Roversi e Dalila Lattanzi che, per quest’anno, cambia orario. Abbandonando la fascia serale, la trasmissione radiofonica tutta al femminile di CiaoComo si sposta al pomeriggio, dalle 16.30 alle 17.30, per accompagnare gli ascoltatori in un viaggio semiserio alla scoperta di donne eccellenti che, grazie alla loro creatività e al loro ingegno, impreziosicono il territorio comasco e oltre.

In questa ottava puntata, Alessia e Dalila ospitano Anna Buttarelli e Chiara Gismondi di Luminanda, che dal 2007, a Como, progetta e realizza percorsi artistici e culturali che possano offrire nuovi punti di vista e rispondere a bisogni specifici di enti, istituzioni e comunità locali. All’interno di questa ampia visione, la cultura come strumento di crescita ed emancipazione si traduce nella ricerca in ambito artistico e socio-culturale, nella realizzazione di percorsi formativi in ambito performativo e nella realizzazione di eventi culturali e progetti di arte partecipata. Con loro, si parla di progetti, del Chiostrino Artificio e di Cou(L)ture Migrante,un progetto di imprenditoria sociale che coinvolge donne e uomini richiedenti asilo provenienti da diverse parti del mondo e residenti a Como, un laboratorio che diventa un luogo vitale e creativo di formazione e produzione, in cui si integrano stili e tradizioni antiche e contemporanee che, a partire da questa contaminazione, fanno nascere progetti sartoriali originali e di qualità.

Una bella playlist, quella di questa puntata, composta a otto mani: Anna Buttarelli ha scelto Bang Bang di Nancy Sinatra, Chiara Gismondi ha passato Saturday Sun di Nick Drake, Dalila ha optato per Maneskin con Vent’anni e Salem Ilese con Mad at Disney, mentre Alessia ha dedicato alle ospiti e alla sua collega Country House dei Blur e Up Patriots to Arm nella versione dei Subsonica.