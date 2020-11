Un grave lutto nell’automobilismo lariano e per il mondo dei rally: è scomparso in queste ore Paolo Brenna, vicepresidente Aci Como e fiduciario AciSport per la nostra provincia, Brenna, 72 anni, era da anni il responsabile organizzativo del Rally Aci Como, la corsa andata in scena gli scorsi 6 e 7 novembre. Molte, in queste ore, le manifestazioni di cordoglio da parte di piloti e addetti ai lavori che lo hanno conosciuto. Paolo era anche il responsabile dei corsi di formazione e istruzione per i neo tesserati, oltre che il primo riferimento per scuderie, associazioni e licenziati AciSport. Grandissimo dolore dei vertici Aci, presidente Gelpi per primo. Con lui grande e stretta collaborazione.

Paolo Brenna (foto qui sopra) era stato un anno fa nei nostri studi a parlare di rally e piloti: passione e competenza, qui era in trasmissione al fianco di Guido Biondi e Massimo Chiapponi.