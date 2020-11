La paura ed i danni. Lo choc e l’apprensione. Ma per fortuna neppure un graffio. Casa danneggiata si – ed in parte inagibile – ma per il resto resta lo spavento. E’ quello che è successo stamane in una via interna della frazione Campo a Lenno. Poco prima delle 6 i residenti – buona parte di loro almeno – hanno avvertito un forte botto. Esplosione in una abitazione al civico 53. La proprietaria, secondo quanto riferito da chi è entrato nei locali, è rimasta illesa. Sopra il nostro video in presa diretta e le parole del comandante della polizia locale della Tremezzina Massimo Castelli.

di 7 Galleria fotografica Esplosione all'alba in una casa di Lenno: grande paura, nessun ferito









Foto 4 di 4







In alto anche la gallery di questa mattina a Lenno: presenti pompieri, carabinieri, tecnici comunali oltre al comandante Catelli ed al sindaco Guerra, arrivato sul posto per accertarsi della condizioni dei proprietari dello stabile.