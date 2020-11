Una presenza – a distanza – per far vedere che esistono. Anche se per molti il Governo li ha dimenticati e cancellati. E, a dirla tutta, non è che hanno tutti i torti visto che da due settimane sono ancora fermi. Ma ieri hanno dovuto pagare le tasse e gli adempimentti burocratici. Eppure sono fermi, eppure non lavorano.

La protesta degli ambulanti di Como (video allegato, la nostra presa diretta poco fa da Porta Torre) stamane con il presidente di Confesercenti Claudio Casartelli. A rappresentare centinaia di famiglia in apprensione per il loro futuro e con tanta incertezza per il prossimo mese di dicembre, da sempre uno dei migliori per la categoria. Il rischio di restare fermi è davvero concreto visto l’andamento della pandemia in atto.

Foto 3 di 3





Alla manifestazione (foto qui sopra) è intervenuto anche l’assessore al commercio di Como Marco Butti: si è intrattenuto con alcuni degli ambulanti e con il presidente Casartelli.