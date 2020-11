La fontana viola per i bimbi prematuri

Qui una bella foto di ieri in serata per celebrare la Giornata Internazionale della Prematurità per i bimbi nati prematuri.

Anche quest’anno la Società Italiana di Neonatologia (SIN) insieme a Vivere Onlus, Coordinamento delle Associazioni dei Genitori, ha rinnovato l’invito ai Sindaci e alle amministrazioni comunali di tutta Italia per far illuminare di viola, colore simbolo della prematurità, i monumenti più rappresentativi nelle diverse città.

Le foto dei monumenti e degli ospedali illuminati saranno raccolte in un unico video celebrativo, segno tangibile di una sempre maggiore consapevolezza e sensibilità sul tema.

La SIN ha, inoltre, diffuso sul suo canale Youtube un video istituzionale sulla Prematurità, in cui ribadisce l’elevato livello di assistenza della rete dei punti nascita italiani, che garantiscono cure specializzate ai piccoli prematuri e alle loro mamme, in un percorso che inizia in TIN e continua anche dopo la dimissione.

Nel nuovo negozio online sul sito della SIN, infine, sarà disponibile la T-shirt con il caratteristico logo dei calzini, simbolo identificativo della prematurità, un ulteriore modo per partecipare alla giornata e sostenere i neonati prematuri.