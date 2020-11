Coronavirus: La Rete è Live II – episode 11

Il Dpcm d’autunno ha bloccato, di fatto, ogni tipo di evento che prevede pubblico in presenza, anche in strutture deputate, come cinema e teatri, che avevano messo in atto tutte le disposizioni previste per il contenimento del contagio da Covid-19. Fortunatamente la rete internet è viva più che mai ed è diventata il luogo degli eventi culturali, di intrattenimento, di formazione ed incontro. Ciaocomo.it, come nella quarantena di primavera, raccoglie le iniziative che si svolgono a distanza e ne dà notizia attraverso i suoi canali. Per segnalarci i vostri eventi info@ciaocomo.it

di Giovanna Di Matteo

A Como o in altri luoghi del mondo le distanze non contano nel web. Ecco alcuni eventi che oggi potremo seguire via pc, tablet o smartphone

Tornano (on line) le conferenze dell’Università popolare

Tutti i martedì dal 27 ottobre al 24 novembre

Ore 15.30 videoconferenza

Si potrà partecipare all’evento dalla piattaforma Zoom, previa prenotazione alla mail ausercomo@gmail.com, oppure sintonizzandosi sulla diretta facebook sulle pagine di Arci Como, Auser Como, Università popolare Como ed Ecoinformazioni.

Martedì 17 novembre si terrà un incontro con i ragazzi di Fridays for future Como e Franca Olivetti Manoukian. La nostra Università Popolare da sempre considera un valore l’incontro con le giovani generazioni per momenti di scambio e di confronto: il movimento internazionale è ispirato e composto da giovani che partecipano a manifestazioni, momenti di studio, di sensibilizzazione e di informazione in cui chiedono e rivendicano azioni atte a prevenire e a ridurre il riscaldamento globale e il cambiamento climatico. Il gruppo cittadino di ragazzi incontrerà Franca Olivetti Manoukian, psico-sociologa, socio fondatore dello Studio APS di Milano, che svolge da molti anni attività di consulenza organizzativa, formazione e ricerca, per vari enti pubblici e privati. Interverrà inoltre di nuovo Mauro Rottoli per raccontare, in linea con le conferenze precedenti, la sfida contro i cambiamenti climatici di oggi

Milano Music Week 2020

ONLINE EDITION

Dal 16 al 22 novembre

https://www.milanomusicweek.it

Con la settimana dedicata alla musica e ai suoi protagonisti, quest’anno più che mai impegnata a porre le basi di una necessaria ripartenza dell’intero settore musicale. Sostegno al lavoro ed eventi in digitale al centro della quarta edizione, con un palinsesto quotidiano di appuntamenti in streaming tra panel, workshop formativi, incontri, concerti e dj set.

HIGHLIGHTS MARTEDI’ 17 NOVEMBRE

Il programma completo è disponibile su www.milanomusicweek.it

Ore 14.15 | PANEL

Dove va la musica: artisti e autori nell’Economia della Canzone

Con: Andrea Miccichè (Presidente Nuovo Imaie), Giampiero Di Carlo (CEO Rockol), Linus (Radio DeeJay – direttore editoriale polo radiofonico Gruppo Gedi), Tommaso Desert (Country Manager Dice), Paola Zukar (Artist Manager)

by NUOVO IMAIE – ROCKOL

LIVE STREAMING MMW – NUOVO IMAIE – ROCKOL

Ore 15.15 | SEMINARIO

Riformare lo spettacolo. Un dialogo sulle proposte del Forum Arte e Spettacolo

L’emergenza Covid-19 ha creato uno stato di crisi che sta mettendo in ginocchio da mesi il settore dello spettacolo, evidenziandone le problematiche strutturali. Oggi lavoratori e imprese chiedono di riformare il sistema. Oggetto dell’incontro saranno le proposte elaborate dal Forum Arte e Spettacolo.

Si confronteranno sul tema Filippo Del Corno, Assessore alla Cultura del Comune di Milano, Chiara Chiappa, Presidente della Fondazione Centro Studi Doc, e Annarita Masullo, portavoce de La Musica Che Gira. Modera il giornalista Andrea Conti (Il Fatto Quotidiano).

by Doc Servizi

Free con prenotazione

STREAMING MMW

Ore 17.15 | INCONTRO

Numero Uno, la Rinascita di un’Etichetta

NUMERO UNO, etichetta discografica tra le più importanti per la storia della musica italiana, celebra oggi la sua rinascita: presentazione, tra storia e futuro, con ospiti d’eccezione. Fondata nel 1969 da Giulio Rapetti (in arte Mogol), suo padre Mariano Repetti (in arte Calibi) e il produttore Alessandro Colombini, diventa presto un punto di riferimento per la discografia italiana, con un cast di cui negli anni hanno fatto parte nomi come PFM, Bruno Lauzi, Edoardo Bennato, Ivan Graziani, Eugenio Finardi e, soprattutto, Lucio Battisti, che pubblica per NUMERO UNO i suoi dischi a partire dal 1972. Una realtà ben radicata nel fervente mercato musicale dell’epoca, quella della NUMERO UNO, che grazie alle figure che le orbitavano attorno – da Mogol a Donida, da Colombini a Crepax – ha fatto della milanesità uno dei suoi punti di forza. Grazie a Sony Music Italy, NUMERO UNO celebra la propria storia e si proietta nel futuro, tornando ora sul mercato discografico italiano con nuovi nomi e nuove pubblicazioni: una rinnovata fucina di talenti, all’insegna dei denominatori comuni – oggi come allora – di avanguardia, innovazione e ricercatezza.

by Sony

LIVE STREAMING MMW

Ore 18.15 | INCONTRO CON ARTISTA

MMW incontra – Ghemon

Prosegue il ciclo “MMW incontra”, format ideato da Milano Music Week che per tutta la settimana offre al pubblico la possibilità di scoprire più da vicino la musica e gli aneddoti più curiosi della carriera e della vita di importanti artisti della scena musicale attraverso incontri esclusivi. Protagonista del secondo giorno sarà Ghemon, uno dei più talentuosi e apprezzati artisti della scena urban, che ha recentemente lanciato una versione inedita del singolo “Inguaribile e romantico” arricchita dalla vocalità di Malika Ayane, tra le artiste più riconoscibili e sofisticate del nostro panorama.

by MMW

LIVE STREAMING MMW

Ore 18.30 | PANEL

Nameless Music Festival. Storia e progetti futuri.

SAE Institute ospita Alberto Fumagalli, fondatore/amministratore di Nameless Music Festival e docente del corso Music Business di SAE, per ripercorrere lo sviluppo del famoso Festival affermatosi negli anni come l’evento pop dance leader in Italia e come uno dei più importanti a livello internazionale.

by SAE INSTITUTE MILANO – NAMELESS MUSIC FESTIVAL

LIVE STREAMING SAE INSTITUTE

Ore 18.30 | SHOWCASE

Boosta | Torre Galfa

Uno speciale palinsesto firmato Billboard, media partner dell’iniziativa, proporrà al pubblico per tutta la settimana della musica un ricco programma di eventi fra panel al Rocket Milano e showcase con importanti artisti che si esibiranno in diretta streaming dai piani alti della suggestiva Torre Galfa. Appuntamento con Boosta. Noto al grande pubblico per la sua militanza nei Subsonica, il poliedrico Boosta ha pubblicato da poco un album di solo pianoforte strumentale: Facile è un lavoro che rimette al centro il gusto per la pura composizione, l’esecuzione, la cura del suono

by BILLBOARD

PREMIERE STREAMING BILLBOARD

LIVE STREAMING MMW

Ore 21.00 | FIABE

RODARI ROCKS feat. Alessio Bertallot

MMW20 non dimentica il pubblico dei più piccoli e ospiterà un’edizione speciale di “Rodari Rocks”, format nato nell’anno delle celebrazioni per il centenario della nascita di Gianni Rodari. Nell’ambito della settimana della musica tutte le sere alle 21 Jack Jaselli, Alessio Bertallot, Anna Belle e molti altri racconteranno la fiaba della buona notte. Domenica 22 novembre sul canale Youtube ufficiale di Milano Music Week verranno trasmesse tutte le puntate del progetto ideato da Mimmi Maselli.

by SOUNDMARK

IN DIRETTA FACEBOOK DA SOUNDMARK

Eventi online, sia gratuiti che a pagamento, dalle 10.15 alle 21.00 su https://www.milanomusicweek.it

La collezione storica del MAC a portata di clic

Fino al 31 dicembre

https://www.youtube.com/watch?v=cf2ZG0Acvzg&list=PL_1V0AWb-h2TmDpXFsnFaiwqirvHTXxZa

#laculturanonsiferma

Il fascino della Collezione storica del Museo d’Arte Contemporanea a portata di clic. Pillole video della durata di due minuti per scoprire, direttamente da casa, alcune opere della storica collezione del Premio Lissone custodite nel MAC di viale Elisa Ancona.

Chiuso temporaneamente il Museo – a causa dell’emergenza Covid-19, l’Amministrazione Comunale di Lissone ha trovato un’altra strada per far sì che le opere della Collezione Storica possano comunque essere fruibili dalla cittadinanza direttamente da pc, smartphone e tablet. Un modo diverso e tecnologico per raggiungere l’utenza e condividere alcuni dei capolavori ospitati dalla sede espositiva lissonese. Ogni opera sarà raccontata in un breve filmato della durata di 120 secondi nel quale la voce narrante del Direttore si accompagnerà all’immagine dell’opera. Sarà così possibile scoprire informazioni sull’autore, sul suo percorso artistico, e comprendere le caratteristiche più importanti del quadro.

Sarà un lavoro work in progress, ospitato da un’apposita sezione nella home page del Comune di Lissone, rilanciato sul canale Youtube della Città di Lissone e condiviso sulla pagina Facebook ufficiale del Museo d’Arte Contemporanea!

Online | La fotografia di Gordon Parks

Su Zoom dalle 20.45 alle 23.00

Evento a pagamento

https://www.babelica.it/gordon-parks-speciale-i-grandi…/

In collaborazione con Babelica, un incontro online dedicato al leggendario fotografo americano Gordon Parks (1912-2006) e agli scatti con cui ha raccontato le lotte per i diritti civili, la segregazione, il razzismo e la povertà negli Stati Uniti, ma non solo. Un vero e proprio “Uomo del Rinascimento”, capace di essere allo stesso tempo grande fotografo – sarà il primo afroamericano ad entrare nello staff di LIFE – ma anche regista, pianista, compositore e scrittore.

Sulla piattaforma Zoom tramite link privato che verrà condiviso con i partecipanti il giorno dell’evento. Oltre all’incontro in Streaming saranno disponibili nella Moodboard di Babelica dei contenuti di approfondimento: video, foto, interviste e articoli!

Contributo di € 15. L’iscrizione è riservata ai soci ARCI: se non sei ancora socio, puoi sottoscrivere la tessera con Babelica direttamente attraverso la preiscrizione ARCI al costo di 10 euro. Tutte le info e modalità di iscrizione qui: https://www.babelica.it/gordon-parks-speciale-i-grandi…/

Parolario OFF

Ciaocomo.it ripropone alcuni appuntamenti della XX° edizione del Festival di letteratura Parolario.

questa sera alle 21 “a proposito di niente” di Woody Allen

Andrea Giordano e Alessio Brunialti presentano al pubblico in diretta streaming l’autobiografia di Woody Allen “A proposito di niente” (La Nave di Teseo, 2020).

Nel libro il regista racconta dei suoi primi matrimoni, con una fiamma della giovinezza e poi con l’amata e divertente Louise Lasser, che evidentemente adora ancora. Racconta anche della sua storia e dell’amicizia eterna con Diane Keaton. Descrive la sua relazione personale e professionale con Mia Farrow, che ha dato vita a film divenuti classici fino alla loro burrascosa rottura, per la quale l’industria dei tabloid ancora li ringrazia. Afferma di essere stato il più sorpreso di tutti quando a 56 anni è iniziata una relazione romantica con la ventunenne Soon-Yi Previn, diventata una storia d’amore appassionata e un matrimonio felice che dura da oltre ventidue anni.

Ironico, pienamente sincero, pieno di guizzi creativi e non poca confusione, un’icona della cultura mondiale racconta la propria storia.

www.ciaocomo.it webTV

IL TE’ DELLE SEI

I discorsi del Tè DELLE SEI promossi da Circoliamo continuano, si ampliano e approfondiscono.

Nello spazio di incontro e confronto prendono parola alcune realtà che negli anni si sono dedicate con passione alla diffusione della Cultura a Como.

TERZA USCITA

Cultura come

“un seme che deve instillare in noi la curiosità”

Con questa e altre preziose riflessioni, TeatroGruppo Popolare partecipa alla condivisione portando la propria esperienza di promozione sociale e culturale nella città di Como.