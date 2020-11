Conversescion 17 novembre – Max Angioni

Con Claudia Fasola c’è l’attore comico Massimiliano “Max” Angioni per una divertente pausa pranzo con i personaggi presentati a Zelig e i progetti in corso. Non manca la giornalista Maria Sorbi de Il Giornale per le ultime sull’epidemia Covid 19

Se non visualizzi il lettore multimediale clicca https://www.mixcloud.com/CiaoComoSpeciali/conversescion-17/