Riprende subito il campionato di Lega Pro dopo la sconfitta di domenica sera, in casa, per il Como. Oggi ha parlato da Como Tv mister Marco Banchini: il post sconfitta di domenica e la gara di recupero di domani pomeriggio (ore 15, a porte chiuse) comntro la Pro Patria. Il mister deciso:”Abbiamo aggiunto due allenamenti nelle gambe. Voltiamo pagina, siamo pronti e ottimisti per la gara di domani”.