Cos’è e come funziona la logistica integrata in magazzino: dal software gestionale alla piattaforma elevatrice su misura

All’interno delle aziende – specialmente in quelle che si occupano di stoccaggio e movimentazione delle merci – è fondamentale mettere a punto un efficiente sistema logistico integrato. Con logistica integrata ci si riferisce all’intero sistema di processi interni ed esterni all’impresa, in cui devono convergere tutte le informazioni utili per l’ottimizzazione dei processi operativi e gestionali.

L’importanza della logistica integrata

Che si tratti di gestione degli ordini o di controllo del magazzino, il supporto di una logistica integrata permette di ottimizzare costi e tempi in ogni fase. Se vengono coinvolti anche fornitori e clienti, la logistica integrata permette infatti di creare processi univoci per la gestione delle normali lavorazioni industriali, con notevoli vantaggi.

Il sistema della logistica integrata ruota attorno ad un sistema informatico, nello specifico ad un software gestionale sviluppato su misura, per essere pienamente funzionale ed efficiente in relazione ai processi aziendali. Questo software deve prima di tutto raggruppare ed elaborare i dati forniti dai vari settori produttivi presenti in azienda. Che si tratti delle giacenze di magazzino o degli ordini, tramite il sistema informatico di logistica integrata è possibile conoscere in tempo reale la quantità delle scorte e il livello di copertura di un eventuale ordine.

La gestione del magazzino

Prendendo come esempio la gestione del magazzino, sono diverse le attività principali da svolgere in tema di logistica integrata. In prima istanza occorre predisporre processi logicisti che permettano di individuare velocemente ogni materiale o oggetto in giacenza, rendendo possibile una valutazione delle scorte in real time. Questo consente anche di gestire in modo immediato la contabilità di magazzino.

Per quanto riguarda la conservazione e lo stoccaggio delle merci, è necessario adibire a magazzino un ambiente idoneo ed eventualmente facilmente integrabile o ulteriormente sviluppabile, tenendo sempre conto della natura delle merci da stoccare e delle relative normative vigenti. Il corretto imballaggio e stoccaggio delle merci consente di evadere in modo più veloce, preciso e puntuale tutta la fase di ordini, fino alla consegna e distribuzione finale, in cui è fondamentale rispettare le scadenze concordate con il cliente.

L’importanza della migliore strumentazione tecnica

Oltre ad un software performante, la logistica di magazzino non può prescindere dai migliori macchinari operativi, che devono garantire allo stesso tempo produttività e massima sicurezza per i lavoratori. Tra le attrezzature più importanti parlando di magazzino non si può non soffermarsi sulla piattaforma elevatrice, uno strumento fondamentale per svolgere le attività di movimentazione delle merci in totale sicurezza ed in modo semplice e veloce.

Per quanto riguarda la piattaforma elevatrice il mercato italiano offre soluzioni di eccellenza assoluta come la torinese Armo Spa, leader nella produzione di attrezzature di sollevamento e macchine per la movimentazione dei carichi. Stiamo parlando di un’azienda che può mettere al servizio dei propri clienti quarant’anni di esperienza nel settore, sempre con un approccio consulenziale che permette di trovare le soluzioni su misura per l’apparato logistico di imprese di ogni settore e dimensione. Il catalogo di Armo propone piattaforme elevatrici di differenti tipologie, pensate in base alle diverse necessità dell’utilizzatore finale, con modelli standard o progettati su misura. Tutte le piattaforme sono vendute con garanzia fino a 5 anni, assistenza, servizio di ricambi e qualità certificata secondo le norme europee di riferimento.