Il Dpcm d’autunno ha bloccato, di fatto, ogni tipo di evento che prevede pubblico in presenza, anche in strutture deputate, come cinema e teatri, che avevano messo in atto tutte le disposizioni previste per il contenimento del contagio da Covid-19. Fortunatamente la rete internet è viva più che mai ed è diventata il luogo degli eventi culturali, di intrattenimento, di formazione ed incontro. Ciaocomo.it, come nella quarantena di primavera, raccoglie le iniziative che si svolgono a distanza e ne dà notizia attraverso i suoi canali. Per segnalarci i vostri eventi info@ciaocomo.it

di Giovanna Di Matteo

La rete non si ferma e con l’inizio della settimana arrivano anche nuovi eventi online e in streaming a cui assistere, non lasciatevi sfuggire delle occasioni imperdibili.

Milano Music Week 2020

ONLINE EDITION

Al via dal 16 al 22 novembre 2020 l’appuntamento con la settimana dedicata alla musica e ai suoi protagonisti, quest’anno più che mai impegnata a porre le basi di una necessaria ripartenza dell’intero settore musicale. Sostegno al lavoro ed eventi in digitale al centro della quarta edizione, con un palinsesto quotidiano di appuntamenti in streaming tra panel, workshop formativi, incontri, concerti e dj set.

HIGHLIGHTS LUNEDI’ 16 NOVEMBRE

Ore 12.15 | OPENING ISTITUZIONALE

“La Musica nell’era Covid”

Con il saluto di: Dario Franceschini Ministro dei Beni e delle Attività Culturali

Con il contributo di Frances Moore: CEO IFPI International Federation of the Phonographic Industry

Con la partecipazione di:

Filippo Del Corno: Assessore alla Cultura del Comune di Milano, Enzo Mazza: CEO FIMI, Andrea Miccichè: Presidente Nuovo IMAIE, Vincenzo Spera: Presidente Assomusica, Paolo Franchini: Vice Presidente del Consiglio di Sorveglianza SIAE, Innocenzo Cipolletta: Presidente Confindustria Cultura Italia, Luca De Gennaro: Curatore Artistico Milano Music Week

by MILANO MUSIC WEEK

LIVE STREAMING MMW

Ore 14.00 | INCONTRO

Workers

Il progetto nasce per dare voce e un volto ai lavoratori dello spettacolo, della musica, degli eventi e introdurre i giovani delle periferie del Municipio 5 di Milano alle professioni della musica. WORKERS è composto da una serie di attività che includono una “crew call” (entro il 20 dicembre) un’asta (gennaio 2021) il cui ricavato andrà per l’organizzazione di workshop (primavera 2021) sulle professioni della musica per i giovani delle periferie del Municipio 5 di Milano, e una mostra fotografica (estate 2021) di ritratti scattati dall’occhio esperto di Cesare Cicardini durante la manifestazione Bauli in Piazza.

by Zona 5

LIVE STREAMING

4Ore 14.15 | PANEL / SEMINARIO

Riflessioni sull’impatto del Covid-19 sull’industria musicale e strategie di rilancio della musica per il futuro

by AFI

STREAMING AFI

Ore 14.30 | INCONTRO CON ARTISTA

CPM Open Week: il canto come in-vocazione. Forme, sistemi e linguaggi Pop Rock

Incontro con Roby Facchinetti

by CPM MUSIC INSTITUTE

FREE CON PRENOTAZIONE

LIVE STREAMING dal Teatro del CPM Music Institute

Ore 17.15 | INCONTRO CON ARTISTA

MMW incontra – Negramaro

Torna anche per questa edizione “MMW incontra”, format ideato da Milano Music Week che per tutta la settimana offre al pubblico la possibilità di scoprire più da vicino la musica e gli aneddoti più curiosi della carriera e della vita di importanti artisti della scena musicale attraverso incontri esclusivi. Ad aprire il ciclo di incontri saranno i Negramaro che racconteranno al pubblico della Milano Music Week il loro nuovo disco “Contatto” (in uscita il 13 dicembre), decimo album della loro carriera costellata da Dischi di Diamante e Dischi Multiplatino.

by SUGAR

LIVE STREAMING MMW

Ore 21.00 | CONCERTO

Lennon 80th. Anniversary Celebration

“LENNON80” sarà una vera festa in puro stile Rock’n Roll organizzata e prodotta da LIVE ALL per celebrare gli 80 anni della nascita di John Lennon. I capolavori del grande artista saranno interpretati da una resident band composta da: Roberto Angelini (Propaganda Live), Gianluca de Rubertis, (Il Genio), Roberto Dell’Era (Afterhours, The Winstons), Danysol, Sebastiano Forte, Walzer, Enrico Gabrielli, (Calibro 35, PJ Harvey), Lino Gitto (The Winstons) e Andrea Pesce (Tiromancino). Ad oggi l’evento vede confermati Morgan, Arisa, Selton, Noemi, Federico Poggipollini, Cristiano Godano, Dente, Omar Pedrini, Ketama126, Galeffi, Leo Pari, Camilla Magli, Filippo Graziani. L’evento sarà trasmesso in live streaming sulla piattaforma LIVE ALL (www.live-all.com) e tutto il ricavato – al netto delle spese di produzione e SIAE – sarà devoluto al “Fondo Covid-19, Sosteniamo La Musica”, promosso da Music Innovation Hub e sostenuto da FIMI, nato con lo scopo di supportare musicisti e professionisti del settore musicale in questo momento di crisi globale.

Roberto Angelini, Camilla, Danysol, Dellera, Dente, Gianluca De Rubertis, Sebastiano Forte, Enrico Gabrielli, Ketama 126, Lino Gitto, Filippo Graziani, Cristiano Godano, Morgan, Noemi, Leo Pari, Omar Pedrini, Andrea Pesce, Federico Poggipollini, Selton, Walzer.

by LIVE ALL – ROLLING STONE

A PAGAMENTO

LIVE STREAMING dal FABRIQUE

Ore 21.00 | FIABE

RODARI ROCKS feat. Jack Jaselli

MMW20 non dimentica il pubblico dei più piccoli e ospiterà un’edizione speciale di “Rodari Rocks”, format nato nell’anno delle celebrazioni per il centenario della nascita di Gianni Rodari. Nell’ambito della settimana della musica tutte le sere alle 21 Jack Jaselli, Alessio Bertallot, Anna Belle e molti altri racconteranno la fiaba della buona notte. Domenica 22 novembre sul canale Youtube ufficiale di Milano Music Week verranno trasmesse tutte le puntate del progetto ideato da Mimmi Maselli.

by SOUNDMARK

LIVE STREAMING SOUNDMARK

Eventi online, sia gratuiti che a pagamento, dalle 9.30 alle 21.00 su https://www.milanomusicweek.it

Evento online con EZIO GUAITAMACCHI

LUNEDÌ 16 NOVEMBRE

ore 17.30 sul canale Vimeo e Facebook del CPM Music Institute

(all’interno dell’Open Week della scuola di Franco Mussida per la Milano Music Week)

special guest CARLO MASSARINI, IVAN CATTANEO e ROSSANA CASALE

www.facebook.com/CPMMusicInstitute – https://vimeo.com/user9642395

Storie digitali @Museoscienza: podcast ed esperienze interattive

Lunedì 16 novembre – Train Stories: entrare in un antico convoglio ferroviario… con la realtà aumentata

A partire da giovedì 5 novembre 2020 il Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia di Milano chiude al pubblico, ma continua a dialogare con il suo pubblico attraverso Storie Digitali @Museoscienza, un progetto che diventa parte integrante della sua offerta culturale, nato per raccogliere tutte quelle esperienze e narrazioni che valorizzano e rafforzano, attraverso i linguaggi del digitale , le collezioni, i temi, le metodologie educative, l’attualità scientifica.

Storie Digitali @Museoscienza vivono sia in una sezione dedicata all’interno del sito web del Museo della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci, sia sui suoi canali social (Facebook, Instagram, Twitter e Youtube) con rubriche regolari e un hashtag comune aggregatore (#StorieDigitali)

https://www.museoscienza.org/it

Marco Goldin con Remo Anzovino in diretta streaming

Danno voce e suoni ai colori di Van Gogh

La mostra è temporaneamente chiusa e la magia dei colori e la potenza dei sentimenti di Van Gogh restano ingabbiati e nascosti nel buio delle sale del San Gaetano. Così arte ed emozioni straordinarie ci sono sottratte, e proprio nel momento in cui di esse avvertiamo la maggiore necessità. Ma, sia pure nel solo spazio di un’ora, almeno una volta ogni settimana per l’intera durata di questa chiusura, i colori di Van Gogh arriveranno nelle nostre case attraverso Facebook e sul sito di Linea d’ombra (www.lineadombra.it). Ad essere proposto, lunedì dopo lunedì è un format, di volta in volta diverso negli argomenti, che vedrà insieme il curatore della mostra, Marco Goldin, con il compositore e pianista Remo Anzovino.

Giornata di studi in streaming “Manzoni online”

Evento in streaming online

Il 16 novembre alla Biblioteca Braidense una giornata di convegno dedicata al nuovo portale manzoniano che da lunedì prossimo inizia a essere aperto alla consultazione al pubblico. Un grande progetto per la tutela digitale del grande patrimonio delle biblioteche italiane. Il convegno sarà accessibile online a tutti – pubblico e studiosi – sulla piattaforma Zoom. La giornata di studi sarà dedicata alla illustrazione del funzionamento e delle risorse del portale Manzonionline (www.alessandromanzoni.org), che verrà aperto seppure parzialmente alla consultazione pubblica dal 16 novembre e alla presentazione di casi di studio che si sono sviluppati nel corso del lavoro di catalogazione e descrizione. Il portale, dedicato tanto a un pubblico di studiosi quanto ad appassionati e lettori, raccoglie su uno spazio virtuale il corpus di carte, volumi e opere manzoniani, editi e inediti, attualmente divisi tra i fondi della Biblioteca Nazionale Braidense, di Casa Manzoni a Milano e di Villa Manzoni a Brusuglio.

IRINA SOLINAS e MAME – Mediterranean Ambassadors Music Experience

presentano:

REFLEX – Un viaggio in quattro incontri lungo la Via della Seta

Quattro appuntamenti, dal 9 al 30 novembre, su https://www.patreon.com/irinasolinas, quattro incontri tra la scrittrice Francesca Scotti e il fotografo e artista Stefano Cotone, un viaggio attraverso memorie e riflessioni lungo la Via della Seta, ogni incontro sarà impreziosito dai racconti musicali di alcuni talentuosi artisti, legati alla realtà di MAME e profondamente connessi ai luoghi narrati. In collaborazione con CiaoComo Radio e il Patrocinio del Museo Didattico della Seta di Como.

su https://www.patreon.com/irinasolinas, e successivamente trasmesso sulle frequenze di CiaoComo Radio (89.4 FM o in streaming www.ciaocomo.it/player/)