Conversescion 16 novembre – Giorgia Graziano

Torna a Conversescion l’attrice e formatrice Giorgia Graziano e ci porta diverse belle notizie (anche se, purtroppo, lo spettacolo è tutto fermo). Il progetto più imminente è con il Comune di Cucciago per il 25 novembre Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. Giorgia con un attivissimo gruppo di autori, attori e tecnici, si occuperà della realizzazione di un video originale con alcuni monologhi di storie di violenze. Il video sarà presentato sui social del comune con la partecipazione dell’avvocato Rossella Esposito. A Conversescion teniamo a battesimo la nuova rubrica di www.ciaocomo.it “Cookin’Music” e per presentarcela ecco Max Pini, il cuoco, Cristiano Stella, il musicologo e Pier il beer expert. Chiudiamo con l’amico djTote che con la Deejay History Como ci allieta tanti momenti del lockdown attraverso i sociale. Oggi presenta il nuovo brano formato Deejay History “Check the beat”

Se non visualizzi il lettore multimediale clicca https://www.mixcloud.com/CiaoComoSpeciali/conversescion-16112020/