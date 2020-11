Carrello saliscale: un attrezzo indispensabile per le ditte di traslochi

Al giorno d’oggi le ditte che si occupano di traslochi sono diverse, ma non si possono considerare sullo stesso livello se consideriamo la qualità del servizio offerto. Alcune sono infatti dotate di strumenti all’avanguardia, mentre altre lavorano ancora impiegando mezzi tradizionali, che implicano maggiori perdite di tempo e sforzi da parte degli operatori.

Ormai, per qualsiasi ditta di traslochi, avere in dotazione delle attrezzature che consentano agli addetti di portare a termine un lavoro a regola d’arte è dunque fondamentale. Questo non solo per riuscire ad offrire un servizio più rapido e professionale, ma anche per garantire ai dipendenti la possibilità di lavorare in completa sicurezza.

Il carrello saliscale elettrico: un must have per le ditte di traslochi

Il carrello saliscale elettrico può essere considerato un vero e proprio must have per le ditte di traslochi. Sul portale www.mariocarrelli.com è possibile trovarne di varie tipologie e questa è una delle aziende più affidabili per quanto riguarda la vendita ed il noleggio a lungo termine di saliscale. Bisogna però considerare che esiste una grandissima differenza tra un mezzo manuale ed uno elettrico ed è proprio quest’ultimo che ha rivoluzionato il settore dei traslochi.

I saliscale elettrici Mario in particolare sono quelli più consigliati perché dotati di un sistema brevettato a 16 snodi che permette di ridurre al minimo l’ingombro e di riuscire a passare anche attraverso gli spazi più stretti e difficoltosi. I modelli a 3 ruote di ultima generazione proposti da quest’azienda sono adatti a qualsiasi tipologia di scalino e dunque risultano particolarmente versatili oltre che sicuri, perfetti per chi effettua numerosi traslochi.

I vantaggi del carrello saliscale elettrico

Oggigiorno le migliori ditte di traslochi scelgono di utilizzare dei carrelli saliscale elettrici anziché manuali ed il motivo è piuttosto semplice. Si tratta di una soluzione che consente da un lato di offrire al cliente un servizio ad hoc, rapido ed efficiente in grado di superare qualsiasi possibile imprevisto. Dall’altro, i saliscale elettrici riducono in modo notevole il lavoro a carico dei facchini, che possono in tal modo operare in totale sicurezza e senza compiere sforzi eccessivi.

Quelli manuali presentano d’altronde diversi limiti e spesso risultano inutili. Quando infatti il carico è considerevole, non si può pensare di utilizzare uno strumento di questo tipo perché non fornisce alcun aiuto a supporto dell’operatore.

Saliscale elettrico: a 3 ruote o cingolato?

I saliscale elettrici si distinguono in 2 grandi categorie: quelli cingolati e quelli a 3 ruote, che sono considerati i migliori per effettuare le operazioni di trasloco. Se infatti in entrambi i casi si ha la possibilità di spostare carichi molto pesanti, con un saliscale cingolato il rischio maggiore è quello di rovinare i gradini e questo è un problema non da poco. I modelli a tre ruote al contrario sono più leggeri e scaricano tutto il peso in modo uniforme sull’intero gradino e non solo sullo spigolo. Ciò li rende perfetti durante le operazioni di trasloco in quanto adatti a qualsiasi tipologia di scala. Per questo motivo, conviene sempre optare per tale soluzione.