Fioccano complimenti per la UnipolSai Briantea84 dopo la conquista – ieri a Grottaglie (Taranto) della settima Coppa Italia della sua storia, la quinta consecutiva. Trionfo biancoblù per 63 a 46 dopo una partita combattuta per 40’ davanti a un S. Stefano Avis che ha messo in difficoltà gli uomini di coach Daniele Riva in più occasioni. A fare i complimento, oltre ai dirigenti del club a squadra e staff, anche la Federazione regionale Pallacanestro e poi la Pallacanestro Cantù con un bel post che i dirigenti brianzoli hanno molto gradito.

https://www.facebook.com/Briantea84/videos/3558274417581671

Al PalaSport di Grottaglie (Ta) i canturini sono stati bravi sia a spingere che a soffrire, come nel secondo quarto quando gli uomini di coach Roberto Ceriscioli hanno equilibrato il parziale chiudendo sul 13-13, capitanati da Andrea Giaretti, Dimitri Tanghe e Sabri Bedzeti. Miglior realizzatore della sfida: Adolfo Damian Berdun con 17 sigilli. Primo trionfo in maglia UnipolSai per Luka Buksa e l’ex S. Stefano Driss Saaid. La ventiseiesima Coppa Italia 2020 si aggiunge in bacheca a quelle conquistate nel 2004, nel 2013 e dal 2016 al 2019.

https://www.facebook.com/Briantea84/videos/665882930966477