Un giro della provincia per vedere come è stata vissuta questa seconda domenica di lockdown. In pochi minuti stamane, in diretta sul nostro canale Facebook, ecco le “fotografie” delle tre più grosse città del territorio: Como, poi Cantù ed Erba. Ovunnque pochi in giro e tanto silenzio. Un grazie anche a Mario Camagni da Cantù per la presa diretta dalla città del mobile. Rispetto al solito pochi anche a correre e scarsi i cicloamatori della domenica. Anche perchè le indicazioni della Prefettura sono molto restrittive in tal senso.

ERBA ORE 10,15

CANTU’ ORE 11

