Coronavirus: La Rete è Live II – episode 9

Il Dpcm d’autunno ha bloccato, di fatto, ogni tipo di evento che prevede pubblico in presenza, anche in strutture deputate, come cinema e teatri, che avevano messo in atto tutte le disposizioni previste per il contenimento del contagio da Covid-19. Fortunatamente la rete internet è viva più che mai ed è diventata il luogo degli eventi culturali, di intrattenimento, di formazione ed incontro. Ciaocomo.it, come nella quarantena di primavera, raccoglie le iniziative che si svolgono a distanza e ne dà notizia attraverso i suoi canali. Per segnalarci i vostri eventi info@ciaocomo.it

di Giovanna Di Matteo

La rete non si ferma, con domenica giungono al termine alcuni festival ma non preoccupatevi con l’inizio della settimana ne inizieranno di nuovi

Il Festival della Peste!

Dal 12 al 15 novembre 2020

promosso dalla Fondazione Il Lazzaretto

Attraverso quattro giorni di performance, laboratori e progetti artistici inediti il pubblico sarà coinvolto in una riflessione collettiva sulla follia che prenderà vita sul sito dedicato www.ilfestivaldellapeste.com nelle giornate della manifestazione. Gli eventi saranno prenotabili attraverso il sito, mentre gli sviluppi dei progetti che erano previsti in presenza presso la Fondazione il Lazzaretto verranno riprogrammati nei prossimi mesi non appena sarà possibile.

PROGRAMMA 15 NOVEMBRE

12:00 PREMIO LYDIA – bastardo

di valentina furian / presenta il progetto adrian paci

18:00 REC/ALL

caroline baglioni / michelangelo bellani

Settimana Internazionale della Gentilezza

https://www.italiagentile.com/settimana-della-gentilezza

Il fitto programma della Settimana della Gentilezza si conclude con i vari appuntamenti di domenica 15 novembre. Gli eventi proposti cominciano alle 11.30 e terminano con l’ultimo evento alle 20.30

Concerto in diretta streaming dell’Eugenio Finardi Acoustic Trio

Esibizione musicale trasmessa online dal Teatro Manzoni di Monza

http://www.teatromanzonimonza.it

Il 15 novembre alle ore 20.30, in diretta streaming, Eugenio Finardi sale sul palco del Teatro Manzoni di Monza con Eugenio Finardi Acoustic Trio, uno spettacolo tra canzoni e racconti in cui il cantautore ribelle si interroga sul significato della Verità nell’Arte. A condividere il palco con Finardi saranno il chitarrista Giovanni Maggiore (alias Giuvazza), promettente cantautore e affermato musicista della scena torinese, e dalla nipote Federica Finardi Goldberg, talentuosa violoncellista. Al trio storico si aggiunge Annie Barbazza, talento emergente della scena internazionale del rock progressivo che aprirà il concerto. Scopri maggiori informazioni nella pagina web indicata.

Orticolario, the Origin. Versione online

Piattaforma digitale gratuita

https://orticolario.it/#!/theorigin

un progetto unico al mondo apre i cancelli di Villa Erba sul Lago di Como e proietta i visitatori in un viaggio virtuale in cui scoprire non solo angoli della dimora ottocentesca mai aperti prima ai visitatori, ma anche mondi vicini e lontani, reali e immaginari, diversissimi tra loro ma accomunati tutti dal culto della bellezza e dalla cultura del paesaggio.

È Orticolario “The Origin”, la versione digitale, immersiva e continuativa dell’evento che ogni anno sul Lago di Como seduce migliaia di visitatori. Una piattaforma innovativa, interattiva e fruibile gratuitamente da ogni parte del pianeta, arricchita da contenuti culturali in costante aggiornamento.

Cortometraggi inediti, immagini, pensieri, ma anche prodotti di artigianato artistico e di design, piante rare e da collezione: Orticolario “The Origin” è uno spazio vivo e in continua evoluzione fino alla prossima edizione di Orticolario dall’1 al 3 ottobre 2021 a Villa Erba sul Lago di Como.