SECONDO TEMPO

Proprio sul finire del primo tempo i piemontesi trovano la seconda rete e si va al riposo sul 2 a 1 per gli ospiti. Como spesso in difficoltà ma la reazione dei ragazzi lariani, dopo essere passati in svantaggio, è stata pronta con una bellissima rete di testa di Magrini. Pro Vercelli che ha dominato il gioco per lunghi tratti in questo primo tempo.

43′ GOL ZERBIN che butta dentro facile dopo una grande parata di Facchin su tentativo di Padovan

37′ replica Zerbin dalla distanza……fuori

35′ Ferrari a giro….palla alta

33′ rischioooooooo: ancora Rolando che recupera palla, entra in area e cerca l’incrocio dei pali…..fuori di un soffio

30′ rischiooooooo: scivola Solini, entra in area Nielsen che si presenta davanti a Facchin, diagonale rasoterra che fa la barba al palo

27′ GGGGGGGGGGGOOOOOOLLLLLLL BELLISSIMO DI MAGRINI DI TESTA SU CROSS DI TONINELLI

23′ buona opportunità per il Como con un calcio di punizione dal limite dell’area, va al tiro Terrani……sul muro

20′ sempre Pro a comandare il gioco e Como che non riesce ad affacciarsi in avanti

18′ questa volta Zerbin mette dentro dalla sinistra, la palla attraverso lo specchio della porta e Clemente non riesce a toccare

17′ ancora Zerbin in luce con un bel cross dalla destra ma Facchin è pronto

15′ partita saldamente in mano ai piemontesi, attendiamo una reazione del Como

12′ GOL PRO VERCELLI SU RIGORE DI ROLANDO……ospiti in vantaggio

10′ palo di Masi e poi va giù in area Zerbin dopo un contatto con H’Maidat…RIGORE

9′ Como molto arretrato in questa fase iniziale, i ragazzi sono raccolti nella nostra metacampo

4′ Pro Vercelli aggressiva in questi minuti iniziali

La formazione: Facchin, Agyakwa, Toninelli, Solini, Foulds, Bellemo, H’Maidat, Iovine, Terrani, Magrini; Ferrari