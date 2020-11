Coronavirus: La Rete è Live II – episode 8

Il Dpcm d’autunno ha bloccato, di fatto, ogni tipo di evento che prevede pubblico in presenza, anche in strutture deputate, come cinema e teatri, che avevano messo in atto tutte le disposizioni previste per il contenimento del contagio da Covid-19. Fortunatamente la rete internet è viva più che mai ed è diventata il luogo degli eventi culturali, di intrattenimento, di formazione ed incontro. Ciaocomo.it, come nella quarantena di primavera, raccoglie le iniziative che si svolgono a distanza e ne dà notizia attraverso i suoi canali. Per segnalarci i vostri eventi info@ciaocomo.it

di Giovanna Di Matteo

Anche oggi la rete offre tante opportunità di svago e approfondimento:

Mio Cinema . piattaforma digitale dei film di qualità

https://www.miocinema.it/

Arriva su MioCinema dal 14 novembre I am Greta, distribuito da Koch Media.

Presentato con grande successo di critica alla 77^ Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia e al Toronto International Film Festival, il documentario, diretto dal regista svedese Nathan Grossman, racconta la storia e le emozioni dell’adolescente attivista per il clima Greta Thunberg. Il documentario segue Greta dal suo primissimo giorno di protesta fino all’incredibile viaggio in barca a vela verso New York per presenziare al Summit sul clima dell’ONU