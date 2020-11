Un grande striscione appeso fuori dagli ospedali di riferimento di questi giorni per l’emergenza Covid. Il Sant’Anna a San Fermo ed il Valduce di Como, senza ovviamente dimenticare anche tutti gli altri da giorni in prima fila in questa dura battaglia. I Peso Massimi di Como, storico gruppo di tifosi della formazione azzurra di calcio, stamane di buon ora hanno appeso questo striscione per far vedere vicinanza ed affetto a medici, infermieri e personale sanitario, da giorni sotto forte pressione. I ricoveri aumentano, le persone da curare sono tantissime. E così anche un gesto simile – che segue quelli altrettanto belli e concreti della scorsa primavera sempre dei “Pesi” – può fare bene al cuore. E lo riportiamo con evidenza per l’assolita non comune sensibilità: bravi!

Le foto sono di Augusto Santini Immagilario

