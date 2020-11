L’Università Popolare Auser incontra Fridays for future Como:

È in programma per martedì 17 novembre alle ore 15,30 una videoconferenza organizzata dall’Università Popolare Auser e da Auser Como con i ragazzi del Fridays for future di Como, nell’ambito del progetto Como futuribile.

Auser, associazione per l’invecchiamento attivo, punta in modo particolare sul dialogo intergenerazionale: lo fa sia attraverso la partecipazione attiva di giovani volontari nei servizi dedicati alle persone fragili, sia – come in questo caso – attraverso la promozione culturale, mettendo in relazione persone con età ed esperienze di vita assai differenti e stimolando riflessioni comuni sui problemi aperti negli scenari globali e locali. Il tema ambientale, ed in particolare l’emergenza climatica, non poteva certamente restare estraneo a questo impegno.

I soci di Unipop e il pubblico delle associazioni stanno partecipando attivamente ad un percorso di approfondimento di questa importante tematica, sempre nell’ambito di Como futuribile; con i docenti Filippo Camerlenghi, Claudio Fontana, Mauro Rottoli, Attilio Selva sono già stati affrontati molti aspetti, sia di carattere teorico che legati alla specifica realtà comasca. Prima dell’ultimo incontro del ciclo, dedicato alla scoperta della Valle del Cosia con il docente Giacomo Tettamanti (24 novembre alle 15,30), i curatori del progetto hanno inserito questo momento di dialogo ed incontro con i ragazzi che, a Como come in tutto il pianeta, si stanno mobilitando nelle piazze e nelle scuole.

Il dialogo sarà condotto e facilitato da Franca Olivetti Manuokian, psico-sociologa fondatrice dello studio APS di Milano, da molti anni collaboratrice di Auser e di altre associazioni del terzo settore, autrice di importanti pubblicazioni, con uno sguardo sempre attento al tema demografico e generazionale.

Si potrà partecipare all’evento dalla piattaforma Zoom previa prenotazione alla mail ausercomo@gmail.com, oppure accedendo alla diretta facebook sulle pagine di Arci Como, Auser Como, Università popolare Como ed Ecoinformazioni.

AUSER COMO

Il progetto Como futuribile, di Arci Como, Auser Como, Legambiente Como e L’isola che c’è si svolge con il contributo di cui agli artt. 72 e 73 del D.Lgs. 117/2017 finanziato con le risorse del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali e di Regione Lombardia.