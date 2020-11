Lomazzo, altro tetto in fiamme questa sera: apprensione tra i residenti, la presa diretta

Dopo quello di ieri a Vertemate, oggi altro tetto in fiamme con grande apprensione di residenti e vicini. Eì successo nel tardo pomeriggio in via Mameli a Lomazzo. In posto squadre di pompieri da Lomazzo e da Como per domare il rogo che ha interessato una parte di tetto (circa 70 metri quadri). Nessun ferito per fortuna.

Anche qui, come ieri a Vertemate, probabile un surriscaldamento della canna fumaria alla base dell’incendio.