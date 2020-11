L’allerta resta alta. La conferma dal direttore sanitaruio di Ats Insubria che oggi ha fatto il punto della situazione – nei territori di Como e di Varese – in questi giorni. “Le differenze da una settimana all’altra sono minime, speriamo che nelle prossime settimane si vada verso una diminuzione delle positività”, queste le sue

Foto 2 di 2



E’ stata quindi fatta anche una prima analisi sulla diffusione del virus a livello provinciale: dove colpisce maggiormente questo maledetto virus ? “La parte più colpita della provincia è l’area di Cantù e Mariano Comense. Meno colpite il medio Lario, Erba e l’olgiatese. Como e Lomazzo a livello intermedio”, così Ats anche se questa “fotografia” è davvero in estrema sintesi. IUl Covid sta interessando tutto il territorio senza esclusione. “L’età media dei contagi si sta spostando verso l’alto – ha aggiunto direttore sociosanitarioEttore Presutto –. Notiamo che più si alza l’età e più compaiono i sintomi. Oggi l’età media dei decessi è di circa 80 anni”.

LE SCUOLE

Oggi vedono in presenza solo nidi, infanzia, primarie e prima media. “Notiamo uno stazionamento dei dati, da 1300 classi in quarantena siamo passati a 1222 in tutta Ats Insubria. Gli alunni in quarantena nelle due province sono passati da 17mila a 16mila circa, prevalentemente alle scuole elementari”.

LE RESIDENZE PER ANZIANI

“Sono aumentati i focolai negli ultimi giorni, a carico di ospiti e operatori – ha spiegato Maurizio Tettamanti di Ats Insubria – Sono state rilevate criticità sia a Como che a Varese. La Regione con la Protezione Civile ha messo a disposizione personale da mandare nelle Rsa. La nostra Ats aveva a disposizione 6 Oss volontari che abbiamo già assegnato alle Rsa, ma il bisogno sarebbe maggiore. Le Rsa di Torno e di Olgiate stanno facendo i salti mortali con il personale a disposizione. Su 115 strutture nelle due province ci sono ora 48 con casi sia di ospiti che operatori positivi”.