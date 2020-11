Coronavirus: La Rete è Live II – episode 7

Il Dpcm d’autunno ha bloccato, di fatto, ogni tipo di evento che prevede pubblico in presenza, anche in strutture deputate, come cinema e teatri, che avevano messo in atto tutte le disposizioni previste per il contenimento del contagio da Covid-19. Fortunatamente la rete internet è viva più che mai ed è diventata il luogo degli eventi culturali, di intrattenimento, di formazione ed incontro. Ciaocomo.it, come nella quarantena di primavera, raccoglie le iniziative che si svolgono a distanza e ne dà notizia attraverso i suoi canali. Per segnalarci i vostri eventi info@ciaocomo.it

di Giovanna Di Matteo

Ci avviciniamo al fine settimana e, anche se in rete il tempo è relativo, gli eventi si moltiplicano. Sarà per l’abitudine a considerare il fine settimana quello in cui si esce o, noi crediamo sia così, un desiderio fortissimo di tornare ad avere una vita normale.

Lettura aperta. CLIO – Circolo di lettura di Como

“La gentilezza e il coraggio”, di Gianrico Carofiglio

13 novembre

Oggi CLIO, il Circolo dei Lettori di Como, inizia la sua attività con la lettura e la discussione del libro di Gianluca Carofiglio “La Gentilezza e il coraggio”, pubblicato da Feltrinelli.

L’occasione è data dal fatto che oggi è la Giornata Internazionale della Gentilezza.

La lettura si terrà on-line, dalle 18.00 alle 19.30 circa, e si potrà accedere liberamente attraverso questo link:

https://us02web.zoom.us/j/86783464135?pwd=ekFONVVaSGszdUlYcXcvU3FkWm80Zz09

Il formato della videochat permetterà a tutti di partecipare anche attivamente.Se avete già letto il libro potrete avere l’opportunità per confrontare le vostre opinioni.

Se non l’avete letto, sarà un’occasione per decidere se leggerlo o no.

Partecipando all’incontro avrete anche la possibilità di iscrivervi al Circolo, gratuitamente per le iniziative che si terranno fino alla fine del 2020.

Dal 2021, potrete rinnovare l’associazione al costo di € 10,00

STAGIONE DI TEATRO ONLINE, TEATRO GRUPPO POPOLARE

DALLO SCURO AL CHIARO

La scelta – venerdì 13 novembre, h 15.00 in scuro (solo audio), h 21.00 in chiaro

TeatroGruppo Popolare pubblicherà una stagione teatrale online in un progetto particolare. Gli spettacoli proposti, infatti, saranno dapprima pubblicati in scuro (solo audio) e successivamente in chiaro nella consueta modalità. La prima fase in scuro ha l’intenzione di spingere lo spettatore a immaginare la scena, e quindi a essere “complice” della regia, e successivamente verificarne l’eventuale aderenza a ciò che vedrà nella seconda fase in chiaro. In questo modo lo spettatore diventa spett/attore, modifica e interagisce con quanto avviene facendo della propria immaginazione una fonte di creativa.

visibile sul canale YouTube TeatroGruppo Popolare – sito www.teatrogruppopopolare.it

accesso ai video online con donazione libera

prossimi spettacoli:

Antigoni – venerdì 27 novembre, h 15.00 in scuro (solo audio), h 21.00 in chiaro

Nel mio paese – venerdì 11 dicembre, h. 15.00 in scuro (solo audio), h 21.00 in chiaro

BookCity eventi Online

11 – 15 novembre

https://bookcitymilano.it/eventi

13 novembre ore 15.00

Villa Carlotta a BOOKCITY MILANO

Il direttore di Villa Carlotta Maria Angela Previtera e la storica dell’arte Raffaella Ausenda presenteranno il catalogo “Le ceramiche di Villa Carlotta” (bookcitymilano.it/eventi/2020/).

Emma Bonino a BOOKCITY MILANO

13 novembre ore 15.00

“LIBRI CONTRO LA FAME” LA CERIMONIA DI PREMIAZIONE A BOOKCITY

Sarà la senatrice Emma Bonino a chiudere la prima edizione del premio “Libri contro la Fame”, concorso letterario promosso da Azione contro la Fame. Bookcity Milano ospita la cerimonia di premiazione del concorso, venerdì 13 novembre, alle ore 15: intervengono, insieme a Emma Bonino, il direttore generale di Azione contro la Fame Simone Garroni, l’editore e scrittrice per raggazzi Ludovica Cima, moderati dal responsabile di Mondo Solidale di Repubblica Carlo Ciavoni.

L’evento sarà preceduto da un web talk “Con la cultura si mangia. E si combatte la fame nel mondo”. A tema la contemporaneità della fame, tornata oggi a colpire le comunità più vulnerabili del mondo

Azione contro la Fame è un’organizzazione umanitaria leader internazionale nella lotta contro le cause e le conseguenze della fame e della malnutrizione nel mondo. Si occupa, in particolare, di salvare bambini malnutriti e, al tempo stesso, fornisce accesso all’acqua potabile e soluzioni sostenibili per combattere la carenza di cibo.

La lista degli eventi e gli accessi agli stessi si trovano disponibili sul sito di BookCity https://bookcitymilano.it/eventi

RACCONTARE IL COVID – Glocal il festival del giornalismo digitale

12-14 novembre in streaming

L’informazione ai tempi del Covid. Questo il tema centrale della nona edizione di Glocal, il Festival del Giornalismo Digitale organizzato da Varesenews dal 12 al 14 novembre, che quest’anno sarà online. Testimonianze e interventi di persone che in questi mesi hanno affrontato l’emergenza sanitaria raccontandola, spiegandola, usando parole e numeri. Quindici gli incontri previsti, ai quali si aggiungono due eventi serali, con oltre 60 relatori, tutti trasmessi in streaming. Il programma su www.festivalglocal.it

Tutti gli incontri del Festival possono essere seguiti in diretta streaming sulla pagina Facebook di Glocal e sul canale Youtube di Varesenews.

Settimana Internazionale della Gentilezza

https://www.italiagentile.com/settimana-della-gentilezza