Conversescion 13 novembre – Dalila Lattanzi

Chiudiamo la settimana di Conversescion con Dalila Lattanzi, giornalista del quotidiano La Provincia e collega alla radio. Per la Giornata Mondiale della Gentilezza ci riferiamo anche al libro di Gianrico Carofiglio che mette la gentilezza alla base di una società prossima ventura capace di ritrovare sondivisione e dialogo. Grazie Buono ci parla di un’iniziativa molto bella per incontrarsi attraverso il parametro dell’affinità letteraria, si chiama Librimbocca (www.librimbocca.it) ed è nata a Como durante il lockdown. Infine nel “Posto della Viola” si paral di “buone notizie” e di come facciano bene, anche alla salute. La buona notizia è “Lettera da Marte” il nuovo singolo di Viola Nocenzi.

Se non visualizzi il lettore multimediale clicca https://www.mixcloud.com/CiaoComoSpeciali/conversescion-13112020/