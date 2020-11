Momenti di apprensione, ma per fortuna nessun ferito, oggi (primo pomeriggio) in via Risorgimento a Vertemate con Minoprio. I pompieri, da Como, Cantù e Lomazzo, hanno provveduto a spegnere l’incendio al tetto scaturito dal surriscaldamento della canna fumaria di una casa. Fumo e fiamme, poi domate dai vigili del fuoco. Come detto, nessun ferito e danni abbastanza circoscritti: circa 30 metri quadrati della copertura in fumo.

Foto 2 di 2



L’incendio odierno ripropone, in tutta la sua drammaticità, il problema della cura e della manutenzione delle canne fumarie degli impianti di riscaldamento. Consigliatissimo una verifica – con impresa specializzata – prima di accendere stufe o camini. E questo, con le primne accensioni, è un momento davvero delicato. Dove gli interventi dei pompieri diventano numerosi.