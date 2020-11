Euronics Dimo annuncia l’apertura “in sicurezza” di un nuovo punto vendita a Como

Continua il piano di sviluppo di Dimo socio di Euronics, il Gruppo d’acquisto leader nell’elettronica di consumo costituito esclusivamente da imprenditori italiani, con l’apertura di un nuovo punto vendita a Como giovedì 12 novembre.

Salgono quindi a cinque i negozi Dimo in Lombardia e a 34 totali con una presenza in Piemonte, Liguria, Valle d’Aosta, Emilia Romagna, Lombardia e Sardegna.

Il nuovo store di Como è ubicato in Via Cecilio presso il polo commerciale Coop in un’area interessata da un forte rilancio urbanistico. Si sviluppa su una superficie di 1.500 metri e impiega uno staff di 23 addetti alla vendita, assunti nel territorio e formati presso la sede Dimo per fornire la migliore assistenza al cliente.

Il punto vendita presenta un layout di ultima generazione, orientato all’accoglienza dei clienti mediante spazi dedicati. Al centro dello store è stata inserita un’importante “Area Servizi” dove i clienti potranno rivolgersi per informazioni, finanziamenti personalizzati, configurazione di prodotti e riparazione di smartphone. Questo a conferma della tradizionale attenzione da parte dell’insegna di offrire un supporto di qualità pre e post-vendita.

La superficie si caratterizza anche per una shopping experience coinvolgente e innovativa, grazie alla comunicazione digitale in-store con videowall e alla presenza in tutti i reparti di digital store, che permetteranno ai clienti e al personale di accedere all’assortimento non in esposizione, ma disponibile nei magazzini Dimo o in altri punti vendita del socio.

Arricchiscono il format alcuni corner dove testare i prodotti in funzione e un’illuminazione a faretti che enfatizza le tante novità esposte, creando un’atmosfera più coinvolgente.

“Questa inaugurazione risponde alla volontà della nostra società di continuare a investire e sviluppare il business anche in un momento decisamente complesso per il nostro Paese e per il commercio, alla luce della ferma convinzione che le aziende – con tutte le dovute valutazioni e accortezze, a cominciare dall’ assoluta sicurezza del proprio personale e clienti – devono continuare ad agire guardando al futuro” ha dichiarato Luciano Vipiana, Presidente di Dimo: “La scelta di aprire dei negozi in un momento in cui l’emergenza Covid si riacutizza – in particolare in Lombardia – non è solo un atto di fiducia nei confronti del futuro, ma anche una rassicurazione ai nostri oltre 900 dipendenti, e un supporto all’occupazione con l’assunzione di nuovi addetti in un anno molto difficile anche sul fronte del lavoro, soprattutto giovanile”.

Per l’inaugurazione è prevista l’adozione di tutte le misure di sicurezza anti-contagio (misurazione della febbre, contingentamento numero ingressi, dispositivi di protezione, sanificazione periodica, etc.) per garantire la massima tutela ai dipendenti e alla clientela; in relazione al momento contingente, Dimo ha deciso di affiancare all’attività promozionale una comunicazione focalizzata sui valori dell’accoglienza in completa sicurezza.