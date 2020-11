Elisa e Luigi, la bella storia dei fratelli ricongiunti al Sant’Anna

È giunta presso la redazione di CiaoComo, un paio di giorni fa, una bellissima lettera di una nostra ascoltatrice, Giulia Silvani, una storia a lieto fine che abbiamo il grande piacere di pubblicare integralmente.

In questo periodo buio e delicato, vorrei porre alla vostra attenzione questa storia, una storia di speranza… quella di mio papà, Silvani Luigi 62 anni di Olgiate Comasco, positivo al COVID-19, dopo ben 12 giorni di febbre alta, dolori e un senso di debolezza infinita viene ricoverato presso l’ospedale Sant’Anna di San Fermo della Battaglia il giorno giovedì 29/10. Lo stesso giorno anche mia zia, Silvani Elisa 75 anni, sua sorella, viene ricoverata per lo stesso motivo presso il medesimo ospedale. Nessuno ha più notizie.

Nel vederlo autonomamente salire sull’ambulanza, nessuno di noi avrebbe pensato che avesse già in corso una grave polmonite bilaterale che lo avrebbe costretto a combattere per sopravvivere. Si sono susseguiti giorni di attese, ansie, paure, chiamate al pronto soccorso sperando di riuscire a parlare con qualcuno che potesse darci delle buone notizie… il nostro pensiero andava a loro che, oltre ad essere consapevoli di avere in circolo un virus che avrebbe potuto ucciderli, erano anche consapevoli che ogni nostra visita in ospedale era assolutamente vietata, che avrebbero potuto non vederci più. Nonostante l’inizio tragico e il panico iniziale, le notevoli competenze e l’infinita umanità degli operatori hanno dato immediatamente i loro frutti.