Che il caos regni sovrano lo conferma il fatto che le associazioni di categoria associate alla Cna (Confederazione nazionale dell’artigianato) hanno spedito una lettera urgente al Ministro dei trasporti De Micheli ed a tutto il suo entourage per poter definire cosa fare e come comportarsi con i tanti automobilisti che vogliono sapere. La domanda, in fondo, è una delle più semplici e banali: ma per il cambio gomme ? Tra l’altro procedura obbligatoria in questi giorni per potersi mettere in regola in caso di controllo dalla prossima settimana ? Si può andare – senza incorrere in sanzioni – dal proprio gommista di fiducia (anche se fuori dal comune di residenza) ? Richiesta di interpretazione normativa l’hanno chiamata i “poveri” artigiani e gommisti, non solo lariani, ma anche in tutta Italia. Perchè il cambio gomme è davvero vicino e le certezze nulle. Qui il testo in attesa da indicazione univoca dal Ministero.

Lì, 9 novembre 2020

Alla cortese attenzione de:

Ministra dei Trasporti

On. Paola De Micheli

Segreteria del Ministro

Dr. Federico Sichel

Ufficio e Capo di Gabinetto del Ministro

Dr. Alberto Stancanelli

Segreteria Tecnica del Ministro

Dr. Mauro Antonelli

Capo Dipartimento per Trasporti,

Navigazione, Affari Generali e Personale

Dr.ssa Speranzina De Matteo

Direttore Generale per la Motorizzazione

Ing. Alessandro Calchetti

Dirigente Div.3 della Motorizzazione

Dr. Paolo Amoroso

E, p.c. Ministero dell’Interno – Direttore

Centrale Polizia stradale, Ferroviaria, Comunicazioni e Raparti speciali

della Polizia di Stato

Dr.ssa Daniela Stradiotto

Ministero dell’Interno – Direttore

Polizia Stradale

Dr. Paolo Maria Pomponio

Oggetto: Sostituzione pneumatici estivi/invernali – Effetti Covid19 – Richiesta interpretazione normativa

Come noto la circolazione stradale durante il periodo invernale è soggetta, laddove operano specifiche Ordinanze, all’impiego di pneumatici invernali dal 15 novembre al 15 aprile.

I gommisti, che operano durante il periodo Covid19 per assicurare la manutenzione e riparazione

dei pneumatici dei veicoli in circolazione, sono chiamati ad uno straordinario impegno di lavoro per effet-

tuare per tempo il cambio stagionale. Tale impegno deve essere necessariamente svolto nella piena osservanza delle misure per la salvaguardia dei lavoratori e dei clienti che possono portare il loro veicolo dal

gommista solo se il loro spostamento rientra tra quelli ammessi (vedi nuovo DPCM 3 novembre 2020).

La recente entrata in vigore del succitato DPCM e l’Ordinanza del Ministero della Salute del 4 novembre

2020 impongono precise condizioni di spostamento delle persone che rallentano ulteriormente l’afflusso

degli automobilisti nei vari esercizi commerciali e le relative operazioni di montaggio e smontaggio.

Tutto ciò premesso, le Associazioni firmatarie della presente comunicazione, in rappresentanza dei

produttori di pneumatici nuovi e ricostruiti (Assogomma e AIRP), dei Rivenditori specialisti di pneumatici

(CNA, Confartigianato e Federpneus) e delle Industrie dell’autonoleggio e servizi automobilistici (ANIASA)

ritengono indispensabile che sia consentito agli automobilisti che si trovano nelle aree soggette a limitazione degli spostamenti (in particolare “zone rosse”) di potersi recare dal gommista per procedere al montaggio di pneumatici invernali considerando tale operazione di fondamentale importanza per la sicurezza stradale e per adempiere a specifici obblighi di legge dai quali non è possibile derogare. Tale interpretazione è da considerarsi rientrante in

una delle fattispecie di “stato di necessità” che rimarrà operativa anche dopo il 15 novembre.

In tale caso, però, se l’automobilista si troverà a circolare in zone del Paese regolate da Ordinanza che prevedono

l’impiego di pneumatici invernali o catene a bordo, lo stesso dovrà munirsi degli appositi dispositivi di aderenza nel tratto di percorrenza dalla sua residenza/domicilio/abitazione, sino al gommista.

Tenuto conto dell’imminenza della data di scadenza, tale richiesta necessita di una risposta tempestiva così da provvedere ad un’organizzata operatività della filiera assicurando la sicurezza stradale e la corretta circolazione dei veicoli.

Cordiali saluti.

ANIASA

Il Presidente

AIRP

Il Segretario Generale

Assogomma

Il Direttore

Massimiliano Archiapatti Renzo Servadei Fabio Bertolotti

CNA Federpneus

Il Portavoce nazionale Gommisti Il Segretario Generale

Giuseppe Calì Renzo Servadei

Sopra la video diretta di ieri sera a CiaoComo del segretario provinciale Cna Lario e Brianza Ivano Brambilla: ha cercato di fare chiarezza anche su questo argomento, ma finora mancano risposte sicure