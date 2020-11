Coronavirus: La Rete è Live II – episode 6

Oltre il dolore: rinascere alla vita

Culmine della settimana sarà il World Kindness Day di venerdì 13 novembre: si inizia la mattina alle 11.45 con l’ambito educativo per il webinar Il magico potere della Gentilezza, proposto ai bambini in orario scolastico insieme alle loro insegnanti e alle famiglie in collaborazione con la Rete Comunitaria di Costruiamo Gentilezza, l’associazione Cor et Amor e l’associazione My Life Design Onlus, e aperto a tutte le scuole che vorranno parteciparvi. Con Daniel Lumera, Valeria Pompili, educatrice professionale esperta nelle relazioni e nella comunicazione e tutor dell’International School of Forgiveness®, e Luca Nardi, ideatore dei Giochi della Gentilezza e di numerose iniziative volte ad accrescere il benessere delle comunità mettendo i bambini al centro, si esplorerà con semplicità come gentilezza, perdono, gratitudine, felicità e ottimismo possano contribuire a fare nascere sorrisi e si stimolerà un’importante riflessione, in questo tempo di particolare tensione e agitazione sociale, sulla maggiore attenzione all’educazione e alla protezione di bambini e ragazzi affinché possano vivere serenamente la propria quotidianità.

Quindi nel pomeriggio, alle 17, si tiene il webinar Tanto gentile e tanto onesta pare: visioni sulla gentilezza, organizzato dall’Associazione Alumni dell’Università degli Studi di Padova in collaborazione con Solgar Italia Multinutrient S.p.A., per riflettere sul significato della gentilezza e indagare quanto comportamenti gentili possano avere un impatto su geni e salute, e quali benefici per il personale e il business apporta la gentilezza in ambiente lavorativo. Una tavola rotonda, introdotta da Andrea Vinelli, Presidente Associazione Alumni dell’Università degli Studi di Padova e Anna Giuliani, Presidente Solgar Italia Multinutrient S.p.A., con riflessioni sulla Biologia della Gentilezza di Daniel Lumera e Immaculata De Vivo con il contributo di Vincenzo Sorrenti, Research Scientist di Solgar Italia Multinutrient S.p.A., e Visioni sulla gentilezza condivise da Daniela Mapelli, Prorettrice alla didattica dell’Università degli Studi di Padova, Marta Grigoletto, autrice della tesi di laurea magistrale in Strategie della Comunicazione «La gentilezza aiuta a costruire relazioni. Anche nelle organizzazioni» presso l’Università degli Studi di Padova, Annalisa Celeghin, Presidente della Fondazione Giovanni Celeghin Onlus e Consigliere d’amministrazione di D.M.O. S.p.A., Emanuele Alecci, Presidente del Centro Servizio Volontariato provinciale di Padova e Giada Caudullo, Psicologa Clinica, Vicepresidente e Direttore Board Didattico-Scientifico di Solgar Italia Multinutrient S.p.A.

La sera, alle 20.30, Lumera inaugura la prima Meditazione Internazionale della Gentilezza, dando seguito all’incontro che lo scorso 25 aprile ha visto 10.000 italiani connessi contemporaneamente da tutto il mondo per meditare insieme. L’invito è quindi di unirsi nuovamente in un momento di meditazione collettiva, ora focalizzata sul valore della gentilezza e sull’esplorazione del proprio senso di identità, la propria consapevolezza di essere non un “io” bensì un “noi”, in totale interconnessione con il mondo di cui siamo parte, all’insegna della Biologia dei Valori.